Familie stopt met op één na oudste herberg

Lees verder onder de advertentie

Met de sluiting van De Zwarte Leeuw komt er na vier generaties Van Laarhoven een einde aan deze zaak.

Het restaurant op het Helvoirtse kruispunt langs de weg N65 van Den Bosch naar Tilburg is een begrip. Volgens het echtpaar Sjef (66) en Liesbeth (63) van Laarhoven is de herberg sinds 1438 bekend. Toen kwamen er veel reizigers op de route van en naar Antwerpen. Het pand is verkocht aan de Helvoirtse ondernemer René Vissers en er komt een pannenkoekenrestaurant.

HistorieEr gaat een prachtige historie schuil achter deze plek. Een map vol paperassen en foto's getuigt hiervan. "Het is de op één na oudste herberg van ons land. De Draak in Bergen op Zoom is de oudste, die dateert uit 1396", weten de uitbaters. Ze hebben hier 40 jaar met plezier gewerkt. "Maar we willen nu genieten van onze vrije tijd."

Lees verder onder de advertentie

Vroeger was het restaurant een soort dorpshuis waar mensen uit Helvoirt hun aktes kwamen tekenen. "In 1929 hebben notabelen van het dorp hier de Sociëteit de Lioniers opgericht. Ze hadden wel ideële doelen, maar ook ontdekt dat ze zo zonder boete ook na 22.00 uur konden doorzakken."

BrandHet huidige pand is pas in de jaren vijftig gebouwd. De Zwarte Leeuw van grootvader brandde namelijk daags na Kerstmis 1944 af. "Een ramp", zegt Sjef. "Dat stond toen dichter bij de kruising en vatte vlam toen geallieerde voertuigen, met munitie, op elkaar botsten. Grootvader Jef moest zes jaar ijveren voor een schadevergoeding en kon toen weer opbouwen. Helaas overleed hij van alle ellende een paar maanden na de opening."

Overigens is het originele uithangbord in het bezit van het Noordbrabants Museum.