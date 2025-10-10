De rekening ligt vaak bij ondernemers en het bedrijfsleven. Dat blijkt uit de berekeningen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen door het Centraal Planbureau (CPB). In dit artikel een overzicht per politieke partij.

Lees verder onder de advertentie

Wat willen de politieke partijen doen voor ondernemers? De Ondernemer maakte een overzicht van de belangrijkste punten in de verkiezingsprogramma’s.

Onder Volt gaat de overheid fors meer belasting ophalen, vooral bij bedrijven. De partij wil 27 miljard euro extra ophalen bij vervuilende bedrijven, zo valt te lezen in de doorrekening van het CPB van het partijprogramma die vrijdag werd gepubliceerd. De progressieve partij zet in op een strenger klimaat- en stikstofbeleid en haalt daarvoor geld op bij bedrijven die vervuilen. Alle belastingvoordelen voor energie-intensieve bedrijven worden, als het aan Volt ligt, afgeschaft. Dat geld wordt dan gebruikt om innovatieve bedrijven te stimuleren via een investeringsfonds. Ook wordt er in het partijprogramma gepleit voor een basisinkomen voor iedereen.

Lees ook: Verkiezingen 2025: wat beloven de politieke partijen ondernemers?

Lees verder onder de advertentie

Meer belasting ophalen bij bedrijven

Ook de ChristenUnie wil meer belasting bij bedrijven ophalen en verlaagt daardoor de belastingen op inkomen en arbeid fors. De partij wil een grote verbouwing van het belastingstelsel, waarmee alle toeslagen verdwijnen. Ook wil de christelijke partij dat bedrijven gaan betalen voor de uitstoot van CO2, wat dit kabinet juist heeft afgeschaft.

Ook het CDA verhoogt de belasting bij bedrijven. Hier gaat het om de belasting die wordt betaald over de winst en btw, zowel in het hoge als het lage tarief, om een deel van de extra defensie-uitgaven te betalen.

Lees ook: CDA gaat voor rust en wil duidelijke regels voor zzp’ers en (familie)bedrijven

Lees verder onder de advertentie

GroenLinks-PvdA pleit voor forse lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Desondanks pakken deze plannen volgens het CPB naar verwachting relatief gunstig uit voor het investeringsklimaat. Dat komt doordat de partij tegelijkertijd zorgt voor meer investeringsruimte, innovatie stimuleert en beperkingen wegneemt door de uitstoot van stikstof en broeikasgassen fors te verminderen.

Ook bij de streng christelijke partij SGP gaan de lasten voor bedrijven omhoog, net als bij D66. Door de maatregelen die D66 kiest, verwacht het CPB een ‘sterke verschuiving’ naar duurzamere productie en consumptie en minder energie-intensieve industrie, landbouw en luchtvaart. ‘Bedrijven met een grote klimaat- of milieu-impact zullen verdwijnen of vergaande aanpassingen moeten doorvoeren.’

Lastenverlichting voor bedrijven bij JA21 en gelijke lasten bij VVD

JA21 pleit juist voor een lastenverlichting voor bedrijven. Het investeringsklimaat zal verbeteren, omdat JA21 de lasten voor bedrijven wil verlagen. Zo is de partij van plan om de vennootschapsbelasting te verlagen.

Lees verder onder de advertentie

Het CPB noemt het de plannen van de VVD ‘licht positief ‘voor het investeringsklimaat door verbetering van financieringsmogelijkheden voor bedrijven en tijdelijke hogere investeringen in infrastructuur. De VVD verbetert de financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven via een kapitaalinjectie van 10 miljard euro in een investeringsinstelling. Deze middelen zijn bedoeld voor groeikapitaal in de vorm van leningen en garanties voor startups en scale-ups.

De gevolgen van het pakket van de VVD op de lasten voor bedrijven zijn beperkt. De generieke lasten voor bedrijven blijven ongeveer gelijk. De partij neemt enkele tijdelijke maatregelen die specifieke kosten voor bedrijven verlagen, zoals verhoging van SDE++-subsidies en verlaging van de brandstofaccijnzen.

Lees ook: Schijnzelfstandigheid en verplichte AOV, wat wil de politiek? ‘Huidige kabinet is op ramkoers’