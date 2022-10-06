Fitch negatiever over Groot-Brittannië

Kredietbeoordelaar Fitch heeft het Britse vooruitzicht (outlook) aangepast van stabiel naar negatief, wat betekent dat er een afwaardering van de kredietwaardigheid kan komen. Vorige week nam kredietbeoordelaar S&P Global in een reactie op de belastingplannen van premier Liz Truss al een vergelijkbare beslissing.

Fitch bevestigt wel dat de huidige rating van AA- voor het Verenigd Koninkrijk van kracht blijft. Maar net als kredietbureaus S&P en Moody's waarschuwt Fitch dat de begrotingsplannen van het Verenigd Koninkrijk blijvende schade kunnen aanrichten aan de betaalbaarheid van de staatsschuld.

Moody's geeft het Verenigd Koninkrijk een rating van Aa3, het op drie na hoogste niveau. Dat is vergelijkbaar met de rating van AA- die Fitch hanteert. S&P hanteert de rating AA, wat de op twee na hoogste status is.

Truss heeft onlangs een enorm pakket aan belastingverlagingen gepresenteerd om zo de economie te stimuleren. De kredietbeoordelaars vrezen dat door die maatregelen de overheidsfinanciën flink verzwakt kunnen worden. Door zorgen over de schade voor de Britse schatkist is er veel onrust op de financiële markten ontstaan, waardoor het pond naar het laagste niveau tegen de dollar ooit is gezakt en de rente op Britse staatsobligaties hard steeg. De Britse centrale bank greep afgelopen week in op de obligatiemarkt om die stijgende rentes af te remmen.