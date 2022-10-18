Franse cementfabrikant erkent schuld aan steunen terrorisme

Lafarge, dat later onderdeel werd van de Zwitserse branchegenoot Holcim, erkende eerder al wel tussen 2013 en 2014 bijna 13 miljoen euro aan tussenpersonen te hebben betaald. Maar de aantijging dat het bedrijf medeplichtig was aan misdaden tegen de menselijkheid sprak Lafarge altijd met klem tegen.
Naast IS ging dit geld volgens mensenrechtenactivisten ook naar andere gewapende groepen in Syrië. Het beursgenoteerde Holcim zegt dat de betalingen in Syrië tegen de waarden van het bedrijf indruisen. Het bestuur van het Zwitserse concern zou ook geen weet hebben gehad van de transacties.
In Parijs loopt ook nog een rechtszaak tegen Lafarge vanwege de betalingen aan terroristische organisaties in Syrië. Eerder werd deze aanklacht verworpen, maar na ingrijpen van de hoogste Franse rechtbank willen rechters in het land toch weer dat het concern en leidinggevenden hiervoor worden vervolgd.