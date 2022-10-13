Franse minister zint op meer ingrepen om oliestaking te breken

De Franse regering zint op verdere maatregelen om stakingen bij een opslagdepot van TotalEnergies te beëindigen. Cao-onderhandelingen tussen de olie- en gasmaatschappij en vakbond CGT zitten nog altijd muurvast, waardoor de al weken durende acties voortduren. Minister Agnès Pannier-Runnacher zegt desnoods werknemers in het Noord-Franse Duinkerken te kunnen dwingen om weer aan het werk te gaan.

"Als het nodig is, nemen we maatregelen om weer toegang te krijgen tot de voorraden in het Duinkerkse depot", zei Pannier-Runnacher op radiozender RMC.

Steeds meer benzinestations in Frankrijk komen zonder brandstoffen te zitten door stakingen bij raffinaderijen en brandstofdepots van TotalEnergies en de Franse tak van ExxonMobil. Woensdag greep de Franse regering voor het eerst naar de noodmaatregel om de stakingen te breken, door personeel van een brandstofdepot van ExxonMobil te dwingen weer aan het werk te gaan.

Onderhandelingen gestaakt

TotalEnergies sprak woensdag weer met de linkse vakbond CGT, maar zegt nu dat de aanhoudende blokkades verdere onderhandelingen onmogelijk maken. Bij Esso France, de naam waaronder ExxonMobil in Frankrijk opereert, gaan de stakingen ook nog door.

TotalEnergies kondigde ook een eenmalige bonus voor zijn personeel aan. Die belofte viel samen met kritiek die minister Bruno Le Maire uitte op het olieconcern, dat volgens hem te laat het gesprek aanging met vakbonden terwijl de winsten bleven oplopen.