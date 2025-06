Gemeente Heuvelrug matst bouwende dj Afrojack

Dat de wereldberoemde dj Afrojack ook gesteld is op zijn privacy, is goed te zien aan het 2.35 meter hoge hek dat hij liet optrekken rond het kapitale landhuis dat hij in 2014 kocht in Leersum. Eén probleem echter. Naar nu blijkt, verzuimde hij daarvoor destijds een vergunning aan te vragen, zo bericht het AD.

Lees verder onder de advertentie

Zoals hij ook verzuimde een vergunning aan te vragen voor een nieuwe inrichting van zijn tuin. Daarbij gaat het om grond met een agrarische bestemming en voor tuinieren is die niet bedoeld.

Nick van de Wall, zoals de dj eigenlijk heet, liet ook een boom rooien zonder vergunning en hij plaatste een zendmast zonder vereiste gemeentelijke toestemming. Begin 2014 kocht Afrojack het tien kamers tellende landhuis op vier hectare grond voor dik twee miljoen euro. Hij veroorzaakte er enige opwinding mee in het dorpje op de Utrechtse Heuvelrug, dat zomaar ineens een wereldburger van formaat als plaatsgenoot kreeg.

Bestemmingsplan

Lees verder onder de advertentie

,,Toen vorig jaar duidelijk werd dat een en ander niet geregeld was rond de vereiste vergunningen, zijn we met elkaar om tafel gaan zitten'', zegt SGP-wethouder Gerrit Boonzaaijer. Daar was men er snel uit: om Afrojack geen strobreed in de weg te leggen, werd besloten het bestemmingsplan dusdanig te wijzigen, dat alle geconstateerde strijdigheden daarmee worden opgeheven.

Wat het hek betreft, zegt Boonzaaijer: ,,Wijziging van een bestemmingsplan is maatwerk. En Afrojack is van een zó grote maat, dat wij ons kunnen voorstellen dat hij behoefte heeft aan enige privacy. Het schaadt de ruimtelijke kwaliteit niet, dus we zien geen reden hem niet ter wille te zijn.''

Hertenkampje

Lees verder onder de advertentie

Ook andere punten zijn klein bier en overkomelijk, in de ogen van het gemeentebestuur. De tuin en ook een hertenkampje op agrarische grond dateren al van járen voor de komst van Afrojack. ,,Het was gewoon nooit eerder geconstateerd.''

De toezichthouders van de gemeente namen overigens vorig jaar een kijkje bij het landhuis, nadat buurtbewoners de gemeente hadden getipt over mogelijk illegale werkzaamheden op het terrein. Diezelfde buurtbewoners zijn nu ingelicht over het besluit Afrojacks woonwensen niet verder te dwarsbomen. ,,Er heeft zich niemand gemeld die daarmee moeite heeft'', zegt Boonzaaijer.

Bangkok

Lees verder onder de advertentie

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug moet nog instemmen met het gewijzigde bestemmingsplan. Afrojack zelf trad gisteren ver van huis op, in Bangkok, en was niet voor commentaar bereikbaar.