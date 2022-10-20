Glastuinbouwers slaan in een brandbrief aan minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) alarm over het spook van de energiecrisis dat door de sector waart. Het gaat straks faillissementen regenen, klinkt het.

Lees verder onder de advertentie

Verzin een list om de (glas)tuinbouwsector de energiecrisis te laten overleven, die strekking heeft de brief van zes gemeenten aan de minister. Wethouder Yvonne Peters van Kaag en Braassem wil die oproep graag ondertekenen: ,,Tuinbouw is en blijft een belangrijke economische sector in Kaag en Braassem. De energieprijzen raken hen heel hard.” Gemeenten willen in gesprek met Jetten, zo meldt het AD.

Fresiakweker Theo Akerboom uit Roelofarendsveen voelt zich gesterkt door de brief aan de minister. Ondernemers moeten de kans krijgen om vooruit te kijken en te investeren, vindt hij. Nu wordt die kans om zeep geholpen omdat de energieprijzen de pan uit rijzen. De kostprijs van een product bestaat nu alleen al voor tien tot vijftien procent uit energiekosten.

Lees ook: Glastuinbouwers kijken met argusogen naar Russische aanval op Oekraïne

Lees verder onder de advertentie

'Ook de Staat gaat het merken dat er minder omzet wordt gemaakt'

,,Wij zien dat de sierteelt het hier heel moeilijk heeft op dit moment. Faillissementen zijn niet alleen een ramp voor het bedrijf zelf, maar ook voor de toeleveranciers, medewerkers en de transportsector”, zegt Akerboom. Die gaan zeker de nadelige gevolgen merken, stelt de kweker.

Er liggen nu al velden waar geen tomatenplant meer op staat, omdat dat niet rendabel meer is. ,,Dus worden die tomaten later uit het buitenland geïmporteerd. Is dat duurzaam?” vraagt Akerboom zich af. ,,Bovendien gaat ook de Staat het merken dat er minder omzet wordt gemaakt in de sector.”

Ondernemers kunnen overgaan op led-ver­lich­ting in kassen. Dat kan op korte termijn, maar over een lange periode kun je denken aan het gebruik van waterstof

Volgens Akerboom wordt alleen al in en om Kaag en Braassem voor honderd miljoen euro aan tuinbouwproducten omgezet. Een groot deel van dat bedrag vloeit via diverse soorten belasting naar de staatskas, aldus de fresiakweker in Roelofarendsveen.

Lees verder onder de advertentie

Harmen van Dam is projectmanager De Baan en Sotaweg in Kaag en Braassem van Programmabureau Greenport Aalsmeer. Hoge energieprijzen zouden glastuinbouwers moeten aansporen nog meer geld in energiebesparende maatregelen of duurzame energiebronnen te steken. ,,Dat klopt ook wel”, zegt Van Dam. ,,Het is alleen niet te betalen voor een tuinder.”

Hoge energieprijzen nadelig

Investeren in besparende maatregelen kost in eerste instantie geld. Het betaalt zich later pas uit. Die tijd hebben veel ondernemers niet. Zij zien meer in stabiele energietarieven zodat zij over een langere periode zekerheid hebben.

,,Het gebruik van aardwarmte bijvoorbeeld”, zegt Van Dam: ,,Dat is bijzonder duurzaam, maar ook kostbaar om aan te leggen. De subsidies voor geothermie zijn weggevallen. Hoge energieprijzen zijn dus nadelig voor verduurzaming.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Slachting dreigt in glastuinbouw: ‘Ruim 40 procent moet vrezen voor faillissement door energieprijzen’

Erkenning als energie-intensieve sector is nodig

De overstap naar het gebruik van niet fossiele brandstoffen om de gewassen te laten groeien, komt volledig stil te vallen, vreest Van Dam. ,,Natuurlijk kunnen ondernemers overgaan op led-verlichting in kassen of op andersoortige teelt die minder energie vraagt. Dat kan op korte termijn, maar over een lange periode kun je denken aan het gebruik van waterstof.”

Glastuinbouw Nederland heeft teleurgesteld gereageerd op de steunmaatregel die het kabinet voor het mkb-bedrijfsleven onlangs heeft aangekondigd. ,,Dit gaat de glastuinbouw niet helpen”, zegt voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland.

Lees verder onder de advertentie

De maximale steun voor een agrarisch bedrijf, waar de glastuinbouw toe wordt gerekend, kan oplopen tot ruim 90 mille. ,,Dat is voor een glastuinbouwbedrijf absoluut onvoldoende. Daarom richt onze lobby zich met name ook op de erkenning van de glastuinbouw als energie-intensieve sector, in plaats van als landbouwbedrijf.”

