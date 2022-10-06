Gemengd beeld op Aziatische beurzen, oliefondsen omhoog

De aandelenbeurzen in Azië lieten donderdag een wisselend beeld zien. De Nikkei in Tokio ging omhoog, maar de Hang Seng in Hongkong moest terrein prijsgeven. De oliefondsen stonden op winst, na het besluit van oliealliantie OPEC+ om de productie flink te gaan verlagen om zo de olieprijzen te stutten.

Lees verder onder de advertentie

De Nikkei noteerde een plus van 0,9 procent. Het Japanse oliebedrijf Inpex steeg ruim 2 procent en Eneos Holdings, waar onder meer Nippon Oil onder valt, ging bijna 1 procent omhoog. Ook in Sydney hadden Australische oliebedrijven de wind mee door de productieverlaging van de OPEC+ met 2 miljoen vaten per dag en de stijgende olieprijzen. Zo steeg Woodside Energy bijna 3 procent en Santos kreeg er 2 procent bij. De All Ordinaries in Sydney ging licht vooruit. De Kospi in Seoul klom 1,5 procent.

De Hang Seng daalde 0,3 procent, na de sterke koerswinst een dag eerder. Hier maakte de producent van batterijen voor onder meer elektrische auto's China Aviation Lithium Battery (CALB) zijn beursgang. Het aandeel CALB zakte vervolgens licht. De beurs in Shanghai was gesloten.