Gemengd beeld op Aziatische beurzen, oliefondsen omhoog

De Nikkei noteerde een plus van 0,9 procent. Het Japanse oliebedrijf Inpex steeg ruim 2 procent en Eneos Holdings, waar onder meer Nippon Oil onder valt, ging bijna 1 procent omhoog. Ook in Sydney hadden Australische oliebedrijven de wind mee door de productieverlaging van de OPEC+ met 2 miljoen vaten per dag en de stijgende olieprijzen. Zo steeg Woodside Energy bijna 3 procent en Santos kreeg er 2 procent bij. De All Ordinaries in Sydney ging licht vooruit. De Kospi in Seoul klom 1,5 procent.
De Hang Seng daalde 0,3 procent, na de sterke koerswinst een dag eerder. Hier maakte de producent van batterijen voor onder meer elektrische auto's China Aviation Lithium Battery (CALB) zijn beursgang. Het aandeel CALB zakte vervolgens licht. De beurs in Shanghai was gesloten.