Joe Sykes en personal trainer Lennard Wijgand uit Axel bedachten zo'n vier maanden geleden het concept. Sykes: “We wilden een all inclusive foodbox zonder nonsens. Iedereen was in de weer met chiazaadjes en superfoods. Wij kiezen voor wat meer nuance. Eigenlijk willen we gewoon de waarheid bieden."

GoodLifeBox is zo Zeeuws als wat

Sykes en Wijgand willen met de GoodLifeBox maatwerk bieden. Nieuwe klanten krijgen eerst een intakegesprek waar besproken wordt wat de doelen van de klant zijn. Personal trainer Wijgand berekent vervolgens de voedingswaarde en op basis daarvan stelt de chef van Mia's een menu samen. De box kent twee varianten. In de luxe versie zitten de drie maaltijden voor de dag, de Original-variant biedt alleen het avondmaal. Lang hoeven de klanten niet in de keuken te staan. Maximaal een half uur.

Succes

Joe Sykes mag niet mopperen over het succes van zijn GoodLifeBox. Het aantal klanten neemt flink toe. Met name in de regio. “Tot nu toe hebben we onze klanten in Zeeland en België. Het gaat vooral via mond-tot-mondreclame. We werken ook al samen met tien restaurants."

In deze Zeeuws-Vlaamse restaurants is er naast de reguliere kaart ook een GoodLifeBox menukaart. Sykes verwacht dat er snel meer restaurants volgen.

Zeeuwse box

Niet alleen de klanten zijn Zeeuws, ook de producten. Groenten, vlees en vis komen van Zeeuwse bodem. Alles biologisch, verantwoord en verpakt in afbreekbaar en recyclebaar materiaal. De Zeeuwse box is het resultaat van de samenwerking tussen Bodyline en het Axelse restaurant Mia's. Beide partijen leveren de kennis.

“Wij willen met de box ondersteuning geven", verklaart personal trainer Wijgand. "Wij zorgen voor de juiste voedingsstoffen. Het gaat om gezondheid", legt Wijgand uit. "Het hoeft heus niet allemaal broccoli en kip te zijn. Als je te zwaar bent, moet je wat minder eten. Je hoeft heus niet alle groente in een blender te gooien en alleen smoothies te drinken. In onze box zit soms ook een flesje wijn."