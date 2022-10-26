Google krijgt in India tweede boete binnen een week

Google krijgt voor de tweede keer binnen een week een boete in India. De markttoezichthouder in het land vindt dat het Amerikaanse techconcern app-ontwikkelaars niet mag beperken in het gebruik van facturerings- of betalingsdiensten van derden. Dat komt Google-moeder Alphabet op een geldstraf van 113 miljoen dollar te staan.

Volgens de Competition Commission of India (CCI) misbruikt Google zijn "dominante positie" door app-ontwikkelaars te dwingen zijn zogenoemde in-app-betalingssysteem te gebruiken als ze opgenomen zijn in de Play Store. Google krijgt nu drie maanden om aanpassingen door te voeren. Deze praktijken van Google worden ook door andere toezichthouders elders in de wereld afgekeurd.

Donderdag had Google al een boete gekregen van omgerekend 162 miljoen dollar omdat het Amerikaanse concern zijn boekje te buiten zou zijn gegaan met het mobiele besturingssysteem Android. Daarbij werd Google onder meer verweten dat het smartphonefabrikanten verplicht om apps als Google Maps en Gmail vooraf te installeren in nieuwe telefoons, anders mogen ze die telefoons niet laten draaien op Android.