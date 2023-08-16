Graanprijs verder omlaag ondanks spanningen in Zwarte Zee

De graanprijs is voor de derde dag op rij gedaald. De aanhoudende uitvoer van graan door Rusland en Oekraïne, ondanks de oplopende spanningen in het Zwarte Zeegebied, zorgde daarbij voor opluchting. Eerder werd het basisvoedsel juist flink duurder doordat Rusland de Oekraïense havenstad Odesa herhaaldelijk onder vuur had genomen.

Rusland opende afgelopen weekend ook nog het vuur op een schip om dat tot stoppen te dwingen voor controles. De vijandelijkheden op de belangrijke handelsroute lijken daarmee te worden voortgezet, nadat Oekraïense drones eerder deze maand al Russische schepen hadden aangevallen.

Graan werd desondanks op de goederenbeurs in Chicago ruim 3 procent goedkoper en zakte naar het laagste niveau sinds begin juni. De daling werd vrijdag al ingezet na een positief rapport van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Daarin werden de verwachtingen voor de graanleveringen uit Rusland verhoogd. Ook viel de schatting voor de Amerikaanse graanvoorraden aan het einde van het seizoen 2023-2024 hoger uit dan verwacht.

Oogstomstandigheden

Dat de export uit het Zwarte Zeegebied doorgaat is volgens consultant CRM Agricommodities een van de belangrijkste redenen voor de prijsdaling. Ook de goede oogstomstandigheden voor zomertarwe, een robuust oogsttempo voor Amerikaanse wintertarwe en het overzeese sentiment, zorgden volgens analist Jacqueline Holland van Farm Futures voor druk op de graanprijs.

De overvloedige Russische export houdt daarbij volgens de analist de wereldwijde kopers voorlopig goed bevoorraad. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw verhoogde zijn raming voor de Russische graanexport tot 48 miljoen ton voor het seizoen 2023-24. Dat betekent dat bijna een kwart van de wereldhandel nu uit Rusland zal komen.