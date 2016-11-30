Groen licht voor Enschedese saladebar

In het westen zijn ze al volop aanwezig, maar in Oost-Nederland is het nog een beetje wennen: de saladebar. Lotta Imeyer, van oorsprong uit Osnabrück, maakt haar droom waar en opent op 7 december de eerste saladebar in Enschede, aan de Haverstraatpassage 26. Dat meldt de Tubantia.

Middels crowdfunding werd binnen zeven weken een derde van het benodigde bedrag binnengehaald om te kunnen starten. 77 donateurs dragen bij aan de start van de eerste Enschedese saladebar.

Lokale producten

Lotta Imeyer wil naast de inmaak- en weckworkshops die ze al geeft, een inspirerende en eerlijke saladebar openen, waar je even langs kunt gaan voor een gezonde snack. Haar salades maakt ze zelf en ze bedenkt ook de recepten en combinaties. Zelf een salade samenstellen kan ook.

De Twentse onderneemster werkt zo veel mogelijk met lokale producten: honing uit het Ledeboerpark, jam van lokale fruitkwekers of bloem van de molens uit de buurt. Daarmee wil ze niet alleen de Twentse economie stimuleren, maar hoopt ze tegelijk mensen te binden aan Twentse producten.

