Hoe schaal ik mijn bedrijf op, breid ik uit naar het buitenland en wat kost een nieuwe klant? Tijdens het inspiratie-evenement Grow Today krijgen ambitieuze e-commerceondernemers antwoorden op deze vragen. Met drie inspirerende keynotes biedt het evenement van onlinemarketeer Mikel Burger concrete inzichten om groei te realiseren.

Vanwaar het event Grow Today? „Naast onze specialisatie in AI en performance marketing, krijgen we dagelijks uiteenlopende vragen. Niet alleen over campagnes, maar ook over strategische keuzes. Moet ik naar Duitsland of België? Welke tools gebruik ik voor klantenservice? Vaak verbinden we ondernemers aan elkaar, maar op een gegeven moment dachten we: waarom brengen we ze niet gewoon allemaal samen in één ruimte?’’

Voor wie is Grow Today interessant?

Op Grow Today zullen drie keynotesprekers vanuit hun ervaring hun verhaal vertellen en kennis delen. Voor wie is het interessant? „Grow Today is interessant voor e-commerceondernemers die de eerste fase voorbij zijn, die hebben een product of dienst market fit bewezen.” Dan komt het moment op te gaan groeien en opschalen, waarbij ondernemers in deze nieuwe fase tegen allerlei problemen en uitdagingen oplopen. Grow Today is het ideale evenement om deze issues met andere ondernemers te bespreken.

Met zijn onlinemarketingbureau Fish & Burger helpt Mikel deze ondernemers op weg. „ Wij hebben specialistische kennis in performance marketing en dan specifiek advertising. Ondernemers die bijvoorbeeld op 1 miljoen euro omzet zitten helpen wij richting de 10 miljoen.”

Mikel merkt dat ondernemers die groei vaak willen maken, maar niet goed weten hoe ze dat moeten doen. „Moeten de inkomsten uit Nederland of het buitenland komen? Welke kanalen werken goed voor je bedrijf en wat kost een klant eigenlijk? Op die vragen hebben ze vaak geen concreet antwoord of ze vinden het moeilijk te achterhalen. Daar begeleiden wij hen in.”

Mikel Burger van Fish & Burger. Foto: Ruud Voest

Welke keynotesprekers komen op Grow Today?

Op het evenement Grow Today komen drie keynotesprekers die de e-commerceondernemers een stapje verder moeten helpen. Er is gezorgd voor variatie in inhoudelijke kennis en onderwerpen. De eerste spreker is een bekende naam in de e-commercewereld: Thijs Verheul. „Hij heeft zijn studieproject United Wardrobe tot een groot succes gemaakt met zo’n 4,5 miljoen klanten. Uiteindelijk heeft hij zijn bedrijf succesvol aan Vinted verkocht. Hoe je deals sluit met partners en ook het strategische gedeelte kan Thijs Verheul heel veel over vertellen. Ook binnen de context van e-commerce gaan we het hebben over het opschalen van je bedrijf. Hoe ziet dat proces van verkopen eruit en hoe bepaal je wat je bedrijf waard is?”

Mensen gaan weg met inzichten waar ze echt direct mee aan de slag kunnen gaan Mikel Burger

De tweede spreker op Grow Today is Jan-Willem van Boeckel. „Hij heeft veel ervaring in de fast moving consumer goods. In 2012 is hij het bedrijf Treatwell gestart, dat heeft hij succesvol laten groeien en uiteindelijk verkocht. Dat heeft hij met meerdere startups zo gedaan. Sindsdien adviseert hij ondernemers vooral over strategie. Hoe bouw ik binnen teams een stukje leiderschap? Maar ook hoe laat ik mijn bedrijf meer systematisch groeien? Daar gaan we het met hem over hebben.”

Als laatste spreker komt Mikel Burger op het podium. „Wij gaan het hebben over performance marketing en AI. AI is iets dat snel verandert en best lastig is voor bedrijven om bij te houden. We hebben inmiddels zestig merken daarmee geholpen en aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan wij de ondernemers laten zien wat je nu al kunt doen. Dus mensen gaan weg met inzichten waar ze echt direct mee aan de slag kunnen gaan.”

Wil je als e-commerceondernemer naar Grow Today? Ben je e-commerceondernemer? Kom dan op donderdag 30 oktober naar Grow Today. Wat je kunt verwachten:

1. Drie top keynotes met praktijklessen en inzichten

2. Netwerken met founders en experts uit de branche

3. Gezellige borrel

4. Founder dinner Locatie: B. Amsterdam Gebouw B.1, Johan Huizingalaan 763a in Amsterdam. Tijdstip: 14.30 uur tot 18.30 uur. Koop je kaarten op Grow Today.

