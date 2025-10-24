Martijn Verspeek organiseert inspiratie-event: ‘Je gaat als een ander mens naar huis’

Installatiemonteur Martijn Verspeek staat erom bekend dat hij alles net even anders doet. Nu organiseert hij op maandag 27 oktober een groot inspiratie-event. Wat bezielt hem? ‘Goeiegast’ Martijn moet erom lachen: „Passie. Ik wil mensen verbinden en duidelijk maken waar het echt om draait in het leven.”

Martijn werkte jarenlang samen met zijn vader in het ouderlijk installatiebedrijf. Pa wilde niets weten van personeel. Gewoon met z’n tweeën op de bus. Pas nadat Martijn de zaak overnam, dertien jaar geleden, ging het roer om. Nu werkt er dertig man en meer worden dat er ook niet. „Nu zijn we een vriendenclub. Als we groeien, verdwijnt dat gevoel en dat wil ik niet. Da’s belangrijker dan groei.”

Sowieso heeft Martijn een heel eigen kijk op ondernemen die hij ook deelt in zijn expertblogs op De Ondernemer. Daarnaast heeft hij er een boek over geschreven dat onthuld wordt op zijn evenement ‘Goeiegast het Event’ in het Parktheater in Eindhoven maandag 27 oktober.

Mooie gesprekken rond het kampvuur

Goeiegast, het Event wordt echter meer dan alleen een boekpresentatie. „Het moet een beleving worden die moet boeien van begin tot eind. Met enthousiaste sprekers waarvan ik veel geleerd heb, met muziek en met kampvuurgesprekken met mijzelf. Ik noem die zo omdat het echt ergens over mag gaan. Niet gehinderd door wat dan ook, gewoon samen kletsen en naar een vuurtje staren.”

Hij gaat verder: „Het hele evenement moet zo leuk en interessant zijn dat je de hele dag vergeet om op je telefoon te kijken. Want we lijken echt niet meer zonder te kunnen, waardoor we ook de aandacht voor elkaar verliezen”, vertelt Martijn die een duidelijke missie heeft. „Aan het eind van de avond ga je als een ander mens naar huis. Kijk je anders tegen het leven en werk aan.”

Bijna achthonderd mensen hebben kaarten gekocht, er zijn nog slechts zo’n 25 plekken over. „Normaal gesproken kost zo’n inspiratiedag honderden euro’s. Ik heb het juist veel goedkoper gehouden zodat nu niet alleen de mensen komen die normaal gesproken ook naar dit soort events gaan, maar ook de stukadoor of loodgieter. Van Bommel meets Steel Blue, zeg maar. Ik wil dat die mensen echt met elkaar in gesprek gaan. Zodat managers ook van de werkvloer horen wat er leeft en hoe ze tegen dingen aan kijken.”

Gezond verstand moet terug

De organisatie van het evenement is in handen van familie en vrienden. ,,Ik wil graag laten zien hoever je kunt komen met passie. En het is ook een beetje Pipi Langkous, ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan. En er mag iets fout gaan hè. Dat is niet erg maar dat vinden we tegenwoordig wel. We zijn echt helemaal doorgeslagen. Er wordt van alles aan gedaan om maar niets fout te laten gaan. En daarvoor worden er allemaal regels bedacht en hulpmiddelen verzonnen. Terwijl je met een beetje gezond verstand ook heus wel weet hoe je iets goed en veilig moet doen. Daar moeten we naar terug.”

Als je moeite voor iets moet doen, is de waardering groter Martijn Verspeek

Het is duidelijk een grote frustratie van Martijn: „Mijn jongens mogen geen warmtepomp van 80 kilo tillen. Daarvoor hebben ze hulpmiddelen nodig, maar als ze ’s avonds in de sportschool 120 kilo aan het deadliften zijn, is het ineens geen probleem meer.”

Het gezond verstand moet dus weer terugkomen, vindt de ondernemer. En de passie. „Als je moeite voor iets moet doen, is de waardering groter. Je moet dingen echt willen. Dat geldt ook voor ons bedrijf. We zijn lastig vindbaar maar als je ons echt wil vinden, lukt dat wel.”

Al die bijzondere lessen maken Goeiegast, het Event nu al iets om naar uit te kijken. Dat smaakt wellicht naar meer. „Nee, dit is net als het boek eenmalig. Het is hobby, naast het bedrijf. Anderen gaan ’s avonds op de bank Netflix kijken, ik doe dit. In de toekomst zie ik mezelf nog wel op tour gaan langs van die oude bruine cafés waar je gezellig met een paar gasten aan een tafeltje echt goeie gesprekken kan hebben. Dat is toch het allermooiste, contact met anderen.”

