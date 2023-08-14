Herstelwerkzaamheden Gotthardtunnel door ontsporing duren langer

De herstelwerkzaamheden in de Gotthardtunnel in Zwitserland gaan ook na woensdag door. Dat melden de Zwitserse spoorwegen (SBB) op hun website. In de tunnel ontspoorde vorige week een goederentrein, waardoor een zeer belangrijke transportroute voor goederenvervoer tussen het noorden en het zuiden van Europa geblokkeerd raakte.

SBB verwachtte in eerste instantie dat het treinverkeer deze week weer hervat kon worden. Maar dat blijkt nu niet mogelijk. "Het is nog niet mogelijk om te voorspellen hoe lang het zal duren om de schade te herstellen. Passagiers- en goederentreinen zullen na 16 augustus worden omgeleid", meldt SBB. Wel zijn de locomotief en goederenwagons inmiddels uit de tunnel verwijderd, en is er een begin gemaakt aan overige schoonmaakwerkzaamheden. SBB kan nog geen melding doen over de totale schade die is ontstaan.

Het gaat om de zogenoemde Gotthard-Basistunnel die in 2016 in gebruik werd genomen. De tunnel onder het Gotthardmassief in de Zwitserse Alpen heeft een lengte van 57 kilometer en is daarmee de langste ter wereld. De tunnel verbindt de havens van Rotterdam en Antwerpen en de industriegebieden in Duitsland met die in Noord-Italië en de haven van Genua.