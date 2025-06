Hoge inflatie drukt op resultaten bouwmarkt Hornbach

Lees verder onder de advertentie

De winst voor belasting en rente is in de zes maanden tot eind augustus met zo'n 18 procent gezakt tot circa 276 miljoen euro. Volgens Hornbach speelt wel mee dat in de vergelijkbare periode vorige jaar nog sprake was van een recordresultaat.

In de zomermaanden hebben opnieuw veel mensen in en om hun huis geklust, constateert de keten. Daarbij viel het de onderneming op dat mensen ook meer probeerden om hun huis wat wat energiezuiniger te maken. De opbrengsten stegen met ruim 5 procent tot bijna 3,5 miljard euro.

Marktpositie

Het Duitse familiebedrijf zag de verkopen vooral buiten de thuismarkt oplopen. Hierin had ook de Nederlandse markt een belangrijk aandeel. "We blijven onze marktpositie als grootste bouwmarkt van Nederland versterken", zegt directeur Evert de Goede van Hornbach in Nederland. "Eind maart openden we een nieuwe vestiging in Enschede en de bouw van onze achttiende vestiging in Nijmegen is inmiddels gestart."

Hornbach blijft voorlopig vasthouden aan zijn eerder gedeelde financiële verwachtingen voor het hele boekjaar. De prognose is dat de omzet licht blijft groeien. Wel valt de winst waarschijnlijk iets meer dan 10 procent lager uit vergeleken met vorig jaar.