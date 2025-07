Hogere opening in de maak op Europese beurzen

Geschreven door: ANP - Leestijd 2 minuten • 4 oktober 2022, 8:22

De Europese beurzen zullen dinsdag naar verwachting met winsten aan de nieuwe handelsdag beginnen. Daarmee volgen de Europese graadmeters het voorbeeld van Wall Street en Azië waar ook winsten op de borden stonden. Beleggers verwerken later op dinsdag onder andere cijfers over de Europese producentenprijzen. Verder is de agenda voor beleggers nagenoeg leeg.