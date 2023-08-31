Holland Norway Lines: nog steeds kans dat we weer gaan varen

Holland Norway Lines, dat met een ferry overtochten naar Noorwegen aanbiedt en woensdag uitstel van betaling heeft aangevraagd, ziet nog steeds een kans dat er weer gevaren gaat worden. Dat meldt het bedrijf in een bericht aan klanten. De toekomstige boekingen van klanten worden dan ook niet geannuleerd.

"Natuurlijk is het aan u om andere (vakantie)plannen te gaan maken, maar weet dat, mocht HNL doorgaan, we u heel graag weer verwelkomen!", laat het bedrijf weten. Holland Norway Lines meldt verder dat er een bewindvoerder is aangesteld die gaat kijken of en hoe de rederij verder kan. "Er is nog steeds een kans dat we weer gaan varen en dat uw reis gewoon doorgaat", aldus Holland Norway Lines.

Daarbij geeft het bedrijf aan dat boekingen die zijn gedaan met een creditcard vaak worden gedekt door de kaartaanbieder. Ook raadt Holland Norway Lines aan de reisverzekeraar te benaderen. "In alle andere gevallen zullen wij of de bewindvoerder onze passagiers zo snel mogelijk informeren", meldt de rederij op haar website.

Financiële problemen

Holland Norway Lines meldde woensdag in de financiële problemen te zijn gekomen nadat het bedrijf moest vertrekken uit de Eemshaven in de provincie Groningen. Dat zorgde voor veel annuleringen en minder boekingen.

Doordat alle tochten woensdag per direct werden gestaakt, zaten reizigers met veel onzekerheden. Holland Norway Lines adviseerde reizigers die al in Emden waren voor een afvaart een hotel te zoeken of een vervangende reis te boeken. Bovendien is het onzeker of klanten die al een ticket hadden geboekt hun geld terugkrijgen. De kosten voor tickets bij Holland Norway Lines lopen al gauw in de honderden euro's.

Op de website meldt de rederij dat reizigers die op dit moment in Noorwegen verblijven met alternatief vervoer moeten terugreizen. Dat komt omdat de MS Romantika, het schip waarmee Holland Norway Lines tussen het Duitse Emden en het Noorse Kristiansand vaart, momenteel in Emden ligt en niet meer uitvaart.