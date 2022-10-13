Huren vrije sector verder omhoog, Woonbond wil actie van minister

De gemiddelde vierkantemeterprijs van een huurwoning in de vrije sector is in het afgelopen kwartaal licht gestegen vergeleken met een jaar eerder. Gemiddeld betaalden nieuwe huurders in het derde kwartaal 16,90 euro per vierkante meter, meldt onlinewoningplatform Pararius op basis van het huurwoningenaanbod. Dat komt neer op een stijging met 0,6 procent op jaarbasis. Op kwartaalbasis daalden de prijzen wel. De Woonbond merkt op dat met name in grote steden sprake is van een forse stijging.

Van de vijftien grote steden die zijn onderzocht steeg de prijs in Enschede en Amsterdam het hardst ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. In Nijmegen daalde deze juist. De vierkantemeterprijzen lopen per regio ook sterk uiteen. In het derde kwartaal betaalden huurders in Drenthe zo'n 11 euro per vierkante meter. In Noord-Holland, waar de hoge prijs vooral wordt gestuwd door Amsterdam, was dit met 22 euro het dubbele.

De vierkantemeterprijs loopt weliswaar nog steeds op, maar een stuk minder hard dan de jaren vóór 2019, zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius. "In het derde kwartaal van 2018 betaalden nieuwe huurders in de vrije sector gemiddeld 16,04 euro per vierkante meter. Dat is bijna 3,5 euro meer dan vier jaar eerder. In het derde kwartaal van 2022 is de vierkantemeterprijs 'slechts' 0,86 euro hoger dan vier jaar daarvoor."

Niet ver genoeg

In een reactie op de cijfers stelt de Woonbond dat de plannen van minister Hugo de Jonge om de huurprijzen in de zogenaamde 'middenhuur' te reguleren niet ver genoeg gaan. De Jonge wil onder andere dat voor woningen met een maandelijkse huur van maximaal 1000 euro de huurprijs wordt bepaald op basis van de kwaliteit van de woning. Die grens is wat de Woonbond betreft te laag. Ook omdat de WOZ-waarde en het energielabel meer waarde krijgen, waardoor meer woningen boven die grens zullen uitkomen.

"De commerciële huursector is de afgelopen jaren gegroeid als kool. Inmiddels is ongeveer een miljoen huurwoningen, ongeveer een derde van de huursector, in handen van commerciële verhuurders. Vaak gaat het om kleinere particuliere beleggers die bestaande woningen hebben opgekocht om duur te verhuren. Hierdoor visten koopstarters vaak achter het net", zo klinkt het. "De Jonge moet in actie komen om op zijn minst de woekerprijzen in dit segment aan te gaan pakken."