In een jaar van 60 naar 125 miljoen

1. Weg uit de accountancy

,,Tijdens en na mijn studie tot registeraccountant werkte ik voor grote bureaus als Ernst & Young en KPMG. Dat ik op mijn 27ste uit de accountancy stapte, was een van de beste beslissingen in mijn leven. Het werk dat ik deed, voelde vaak als mosterd na de maaltijd. Andermans fouten opsporen wordt binnen de accountancy beloond, terwijl ik liever kijk naar wat wél goed gaat. Het ondernemerschap, per definitie toekomstgericht, trok me daarom veel meer."

2. Wuppies

,,Ik stapte als financieel directeur in bij handelsonderneming K.C.F. Products. Het bedrijf produceert goedkope promotionele producten, zoals het knijpportemonneetje. Ik kreeg de ruimte me te ontplooien, er heerste een teamgeest en het commitment was groot. Ik was 200 dagen per jaar op pad en sliep meer in vliegtuigen dan in hotels. Met de productie van 35 miljoen wuppies voor Albert Heijn maakten we een klapper. De omzet van onze divisie verdubbelde binnen een jaar tijd van 60 naar 125 miljoen, ook door werk voor het Duitse tankstation Aral.''

3. In het ziekenhuis

,,Het bedrijf groeide en 100 medewerkers werden er bijna 1.000. Die groei had een keerzijde. Ik functioneerde meer als bestuurder dan als ondernemer. Toen ik met een dubbele longontsteking in het ziekenhuis belandde, had ik de tijd om alles eens goed op een rijtje te zetten. Na thuiskomst ging ik direct op zoek naar een koper voor het bedrijf. Het paste niet meer bij mij. Een goede beslissing. Nu doe ik weer wat ik het liefste doe: ondernemen."

Wie: Behalve met Auxilium Corporate Finance houdt Jan Schimmel (50) uit Lunteren zich bezig met Network Business Events, dat hij in 2010 samen met zijn vrouw overnam van zijn schoonvader.Het bedrijf: Auxilium, een samenwerkingsverband met Van Herwijnen Overnames en Waarderingen, adviseert bij bedrijfsovernames.Cijfers: Omzet: 500.000 euro, aantal medewerkers: 4, groei: 8%Waar: LunterenContact: auxilium-cf.nl