Per 5 september 2025 verandert de SBI-code, de Standaard Bedrijfsindeling die aangeeft welke activiteiten een bedrijf uitvoert. Voor mkb-ondernemers is het cruciaal om vóór die datum te controleren of de activiteitenomschrijving in het Handelsregister nog klopt.

KVK wijzigt je SBI-code: check op tijd en voorkom problemen met subsidie of vergunning

KVK past de SBI aan om deze beter aan te laten sluiten op de huidige economische realiteit, waar nieuwe bedrijfsactiviteiten ontstaan en verouderde verdwijnen. Businessmodellen veranderen in het huidige economische klimaat namelijk snel. De laatste aanpassing was ongeveer vijftien jaar geleden.

Daarnaast zorgt de herziening ervoor dat de SBI-codes beter vergelijkbaar zijn met die van andere Europese landen, wat belangrijk is voor internationale rapportages en statistieken. Volgende maand voert KVK daarom een grote update door, waarbij bestaande SBI-codes worden vervangen of aangepast aan de hand van de actuele omschrijving van de bedrijfsactiviteiten in het Handelsregister.

Foute SBI is niet strafbaar

Een foute SBI-code op zich is niet direct strafbaar, maar kan wel nadelige gevolgen hebben voor de onderneming. Een verkeerde code kan bijvoorbeeld leiden tot problemen bij het aanvragen van subsidies, vergunningen, financieringen of verzekeringen.

Ook pensioeninstellingen en overheidsinstanties gebruiken deze code voor hun beoordeling. Daarnaast kan een mismatch tussen de statutaire doelstelling en SBI-code juridische problemen veroorzaken, zoals niet-toegestane bedrijfsactiviteiten of handelingen.

Pas SBI deze maand nog aan

Als de omschrijving niet meer actueel is, moet een ondernemer deze aanpassen zodat de juiste SBI-code wordt toegekend. Deze aanpassing is een uitgelezen kans om de bedrijfsgegevens te actualiseren en problemen in de toekomst te voorkomen. Dit kan eenvoudig via Mijn KVK met DigiD (zie kader).

Wat moet je als ondernemer doen? • Log vóór 5 september 2025 in op Mijn KVK met DigiD.

• Controleer of de omschrijving van je bedrijfsactiviteiten actueel en volledig is.

• Pas de omschrijving aan als dat nodig is en doe desgewenst een voorstel voor een nieuwe SBI-code.

• Houd rekening met eventuele statutenwijzigingen als je bedrijfsactiviteiten veranderen en dit buiten je huidige doelstelling valt (advies van een notaris kan hier noodzakelijk zijn).

