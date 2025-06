‘Iedereen met een bedrijf groter dan zichzelf moet dit een keer meemaken’

Ronnie Overgoor weet hoe het is om midden in de hectiek van ondernemerschap te zitten. Hij runde ooit een internetbedrijf, werd benaderd door een koper, maar er was totaal geen regie. „Het ging ineens snel. Er was interesse in ons bedrijf, we groeiden hard, maar we hadden totaal geen plan. Achteraf dacht ik: had ik toen maar geweten wat ik nu weet.”

Lees verder onder de advertentie

Die ervaring deelt hij bewust als opening van Het Ondernemersdiner, waar hij al jaren als host het gesprek aan tafel aanjaagt. „Ondernemers waarderen eerlijkheid. En ze vinden het fijn als je jezelf niet te serieus neemt.”

Pak de regie, de tijd vliegt

Volgens Ronnie is dat precies de reden waarom de diners zo waardevol zijn. „Ondernemers zijn druk. Ze zitten in de operatie. Maar iedere ondernemer verkoopt ooit een keer zijn of haar bedrijf. Dan kun je het maar beter goed doen.”

Tijdens de avond krijgen ondernemers alle ruimte om stil te staan bij de mogelijkheden en scenario’s die in de toekomst kunnen spelen. „Verkopen is niet iets waar je ‘ineens’ aan begint. Dat kost voorbereiding, inzicht en een stevig plan. Die bewustwording is het zaadje dat we planten tijdens het diner.”

Lees verder onder de advertentie

Denk je er wel eens over na om je bedrijf te verkopen? Maar wanneer is het juiste verkoopmoment? Hoe verloopt zo’n traject en wat gebeurt er daarna? Allemaal vragen waar je misschien niet direct het antwoord op hebt, maar die elke ondernemer tegenkomt. Het Ondernemersdiner biedt je de unieke kans om in een exclusieve en intieme setting met gelijkgestemde ondernemers uit de regio deze vragen te bespreken én te leren van hun ervaringen.

Een avond met inhoud en sfeer

Het recept is doeltreffend: een mooie locatie, goed eten, krachtige verhalen en open gesprekken. Tijdens het driegangendiner houdt Ronnie twee interviews: eerst met een ondernemer en een adviseur van Marktlink, daarna met een ondernemer en een specialist van ABN AMRO MeesPierson. „De ene keer gaat het over het verkoopproces, de andere keer over wat er ná de verkoop komt kijken, zoals het beheren van vermogen of de overdracht aan kinderen.”

Er zijn geen PowerPointpresentaties of gelikte salespitches, maar eerlijke gesprekken in een talkshow-achtige setting waarin ondernemers zich spiegelen aan elkaar. „De zaal zit vol herkenning. Dat zorgt ervoor dat ondernemers zich durven uitspreken, vragen stellen en ervaringen delen. Je hoort hoe anderen het hebben aangepakt. Je ervaart: ik ben niet de enige die hier over nadenkt.”

Verkoop hoeft geen eindpunt te zijn

Waar verkopen vroeger werd gezien als het slotstuk van een lange carrière, ziet Ronnie nu een andere realiteit. „Jonge ondernemers die na vijf jaar bouwen al klaar zijn voor de volgende stap. Of ondernemers die voelen: ik heb meer potentie, maar ik kan niet verder zonder investeringen of een strategische partij. Dan is verkoop geen afscheid, maar een versnelling.”

Daarom is het volgens Ronnie van groot belang om op tijd na te denken over je opties. „Niet als er al een koper aan tafel zit, maar ruim daarvoor. Zodat jij de regie houdt, over je timing, je voorwaarden en je toekomst.”

Geen verkooppraatjes

Het thema van Het Ondernemersdiner is weliswaar ‘verkopen’, maar het is zeker niet de bedoeling dat je ter plekke knopen doorhakt. „Er staan geen mensen met orderblokjes bij de uitgang”, benadrukt Ronnie. „De sfeer is informeel en vertrouwelijk. We spreken met elkaar af: wat hier besproken wordt, blijft hier. Daardoor ontstaat de ruimte om vragen te stellen, twijfels te delen en met elkaar in gesprek te gaan.”

Lees verder onder de advertentie

En dat werkt, merkt hij keer op keer. „Ondernemers waarderen het dat er ruimte is om stil te staan bij vragen die in de waan van de dag zelden gesteld worden. Wat wil ik eigenlijk met mijn bedrijf? Wat betekent een mogelijke verkoop voor mijn toekomst, mijn mensen, mijn identiteit als ondernemer? Soms gaan ze naar huis zonder concrete antwoorden, maar met scherpe inzichten en een ander perspectief.”

Voor wie is Het Ondernemersdiner bedoeld?

„Voor iedere ondernemer met een bedrijf dat groter is dan zichzelf”, zegt Ronnie stellig. „Eenmanszaken zijn niet verkoopbaar, maar zodra je personeel hebt en een gezonde winst, is jouw bedrijf een potentiële kandidaat voor overdracht. Dan is het belangrijk dat je begrijpt wat daarbij komt kijken.”

Zelf heeft Ronnie geen verkoopambitie meer, als zzp’er traint hij jonge dagvoorzitters, interviewt hij ondernemers via zijn eigen YouTube-kanaal 7DTV en staat hij met plezier op podia als dagvoorzitter. „Maar juist omdat ik weet hoe het mis kan gaan, zeg ik: elke ondernemer verkoopt zijn bedrijf maar één keer. Dus doe het goed.”

Ben je ondernemer en denk je wel eens na over de toekomst van je bedrijf? Wacht dan niet tot het moment zich aandient. Meld je aan voor Het Ondernemersdiner bij jou in de regio en ontdek wat het betekent om regie te pakken - voor, tijdens en na een mogelijke verkoop.