Ze studeerde eigenlijk bedrijfskunde en was korte tijd docent. Dat Janiek Velthof (29) een paar jaar later eigenaresse zou zijn van een dierenwinkel, had ze zelf ook niet verwacht. Inmiddels staat ze drie jaar aan het roer van het familiebedrijf en vond ze een gat in de markt: hondenkarren.

Janiek (29) was docent, sinds overlijden moeder runt ze familiebedrijf: ‘In het begin vond ik het vreselijk’

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Onder dierenliefhebbers in Borne is dierenwinkel Velthof een begrip. De zaak wordt al decennialang van generatie op generatie doorgegeven. Tot vijf jaar geleden werd de winkel gerund door Monique Velthof, de moeder van Janiek. Haar plotselinge overlijden zette de toekomst van het bedrijf op losse schroeven.

Janiek sprong in het diepe

Wie de winkel moest overnemen, was niet direct duidelijk. Jos, de man van Monique, zag een overname niet zitten. Hij werkte wel mee, maar wilde niet de complete winkel overnemen. Voor Janiek voelde het niet goed om de zaak zomaar op te geven. „Ik vond het zonde om zomaar een te koop-bord aan de straat te zetten”, vertelt ze aan de Gelderlander. Dus besloot ze het drie jaar geleden zelf te gaan doen.

“ Ik kwam wel in de winkel, we woonden ernaast. Maar ik wist niet eens hoe de kassa werkte ” Janiek Velthof

Dat was een spannende stap voor de toen 26-jarige Janiek. Ze had net haar bachelor bedrijfskunde afgerond en gaf les bij Saxion, maar van de dierenwereld wist ze bijzonder weinig. En dat terwijl ze opgroeide als ‘een echte Velthof’. „Ik kwam wel in de winkel, we woonden ernaast. Maar ik wist niet eens hoe de kassa werkte.”

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De periode waarin ze begon met het runnen van de winkel was niet altijd makkelijk. „In het begin vond ik het vreselijk. Ik kon niks vertellen over hondenspeeltjes of dierenvoer.” Alleen de ruiterafdeling was bekend terrein, omdat ze zelf van paardrijden houdt.

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Steun van personeel dierenwinkel

Gelukkig hoefde Janiek niet vanaf nul te beginnen. De winkel had een trouwe klantenkring en ervaren personeel. „Er werken hier mensen die hier al dertig jaar werken. Daar heb ik enorm veel aan gehad. Ik ben eerlijk geweest dat ik lang niet alles wist en zij hebben me geholpen. Ik was officieel hun baas, maar zo voelde het niet. Ik maakte gewoon toevallig het salaris over.”

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Terwijl Janiek het vak leerde, zocht ze met haar ondernemersblik naar manieren om de winkel te vernieuwen. Ze wilde iets vinden waarmee Velthof zich echt kon onderscheiden van de concurrentie. Die kans zag ze in de hondenkarren: karretjes die eigenaren achter hun fiets hangen zodat de hond mee kan op lange tochten.

Groot fysiek verkooppunt

Het bleek een schot in de roos. Janiek merkte dat er in Nederland weinig plekken zijn waar je deze karren in het echt kunt bekijken en uitproberen. Inmiddels staan er achter in de winkel twintig verschillende modellen opgesteld. De prijzen variëren van 100 euro voor een instapmodel tot 1.000 euro voor het duurste exemplaar.

“ Je ziet dat mensen misschien sneller besparen op een duur snoepje, maar voor een goede hondenkar weten ze ons echt te vinden ” Janiek Velthof

„Mensen komen van het hele land om de karren te testen”, zegt Janiek. „Ze willen toch weten wat er mogelijk is voor hun dier.” Inmiddels durft ze met zekerheid te zeggen dat haar winkel een van de grootste fysieke verkooppunten van de karren is. „Maar online durf ik geen uitspraken over te doen, daar heb ik geen inzicht in.”

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Hond als gezinslid

De handel in de karren loopt zo goed dat Janiek voor het komende seizoen flink heeft geïnvesteerd. Per week gaan er zo’n dertig karren over de toonbank. Zeker tien daarvan vallen in het duurste segment. „Dat was wel even spannend, maar je merkt dat mensen veel geld uitgeven aan hun hond. Het is echt een gezinslid geworden.”

Hoewel alles duurder wordt, merkt Velthof dat de vraag naar de karren groot blijft. „Je ziet dat mensen misschien sneller besparen op een duur snoepje, maar voor een goede hondenkar weten ze ons echt te vinden. We mogen absoluut niet klagen.”

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Dit artikel is geschreven door Chiel Morshuis voor de Gelderlander.