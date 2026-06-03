Aan de voet van de Brabantse Wal bij Woensdrecht maakte een uitgekochte tuinder uit Rhoon vijftig jaar geleden een nieuwe start. Nu viert palletbedrijf Van der Pol feest met de derde generatie. „Opa zorgde voor een cultuurschok.”

Robert van der Pol leidt het familiebedrijf Van der Pol Pallets en Kisten, dat 50 jaar geleden neerstreek aan de rand van Woensdrecht. Foto: Moreno Molenaar/Pix4Profs

2.000 à 3.000 per dag: de pallets van dit 50-jarige familiebedrijf gaan van Oeganda tot Tasmanië

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Tegenwoordig toeren hun honderdduizenden pallets en kisten de hele wereld over vol aardappels, groenten of chemieproducten. Maar in 1976 heerste er verbazing alom toen Frans van der Pol met zijn eerste vrachtwagenladingen in Woensdrecht arriveerde.

„Burgemeester De Leeuw had zelf de vergunning ondertekend, maar dacht dat mijn opa handelde in schilderspaletten, van die verfmengplankjes. Dus keken ze raar op toen het iets veel groters bleek”, lacht Robert van der Pol (39) in BN DeStem. Al snapt hij de verwarring wel. „Een vergunningaanvraag was destijds veel minder gedetailleerd.”

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Laden en lossen met de hand

Bovendien ging laden en lossen vroeger met de hand. „Pallets voor transport waren nog in opkomst. Die kregen pas een vlucht met de doorbraak van de heftruck.” Hij toont een oude foto van zijn vader Frank die in 2024 overleed. „Kijk, hier staat nog bij een vrachtwagen met losse zakken aardappelen.”

Opa Frans kwam min of meer toevallig in West-Brabant terecht. „Hij was tuinder in Rhoon. In de winter hield hij zijn vaste personeel aan de slag met onderhoud, maar zocht nog extra werk. Dankzij een directeur van Albert Heijn in zijn kaartclubje konden ze kapotte pallets van AH gaan repareren.”

Tip van de accountant

Maar opa moest wijken voor de Rotterdamse haven, hij werd uitgekocht. „Nieuwe kassen bouwen in Rhoon mocht niet. Dus huurde hij een loods om pallets te repareren, maar hij wilde een eigen terrein. Zijn accountant tipte hem dat in Woensdrecht een failliet transportbedrijf te koop stond, met woonhuis en loods.”

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Met bewondering spreekt hij over zijn opa. „Die was al in de vijftig toen hij hier in 1976 begon, in een tijd dat je rond die leeftijd met pensioen ging. Knap dat-ie nog zo’n zaak heeft opgebouwd. Hij zorgde wel voor een cultuurschokje hoor, met zijn niet-lullen-maar-poetsen-karakter.”

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Opa en vader gingen pallets verhandelen

Naast de reparaties begonnen zijn opa en vader nieuwe pallets te verhandelen. „Die haalde hij op bij een bedrijf in Zuid-Duitsland, waar opa in de Tweede Wereldoorlog tewerk was gesteld. Die contacten onderhouden wij nu nog.” Frank nam in 1982 de leiding van Frans over. „En ze gingen zelf produceren”, vertelt Robert.

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“ De eerste machine is hier geplaatst op mijn geboortedag. In het logeerbed lagen twee Duitse monteurs ” Robert van der Pol, directeur Van der Pol Pallets en Kisten

Die groeide als derde generatie letterlijk mee met het bedrijf. „De eerste machine is hier geplaatst op de dag dat ik ben geboren. Mijn moeder was net van mij bevallen, in ons logeerbed lagen twee Duitse monteurs die de machine kwamen opbouwen”, lacht Robert. Het machinepark dijde uit, productie en omzet ook.

3D-tekensoftware en sterkteberekeningen

Repareren doen ze niet meer. Alle nieuwe pallets worden op maat gemaakt naar de wensen van de klant met 3D-tekensoftware, sterkteberekeningen en landingsimulaties. „We hebben niet de ruimte zoals grote fabrikanten die 20.000 standaard Europallets per dag maken. Voor ons valt daar niet mee te concurreren.”

Maar in hun nichemarkt doen ze goede zaken. „Wij kunnen nu 2.000 à 3.000 pallets op een dag maken, op jaarbasis 500.000 stuks. En we produceren aardappel- en andere kisten. Met onze nieuwe, unieke productielijn gaan we richting 300 kisten per dag, en 50.000 per jaar.”

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Als IKEA-pakket naar Tasmanië

De meeste pallets vinden via de regio hun weg, van chemiereus Sabic in Bergen op Zoom tot Zeelandia bakkerij-ingrediënten. Hun kisten gaan de hele aardbol over, zoals voor Tummers uit Hoogerheide, dat machines voor friet en aardappelverwerking levert van Amerika tot China. „We hebben ook klanten in Oeganda en Tasmanië. Daar stuurden we 2.500 kisten heen als IKEA-bouwpakket.”

Internationale klanten zijn vaak gecharmeerd van familiebedrijven en korte lijntjes, merkt hij. „Een Duitse firma verhandelde landbouwzaden in bigbags, maar die kun je niet stapelen. Kisten wel, tot zes hoog, dat scheelt enorm in opslagruimte. Dus ik op gesprek met een offerte voor duizend kisten. Hoeveel korting ik gaf bij 2.000? En 5.000? Een week later lag er een order voor 10.000 stuks, bijna een jaar werk.”

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Bedrijf van 20.000 vierkante meter

Zijn bedrijf omvat nu 20.000 vierkante meter, waarvan 3.000 m² aan productieloodsen en 1000 m² aan overkapping. „We willen nog extra overkappingen om onze producten droog te bewaren.” Aan verhuizen naar een andere locatie heeft hij ooit wel gedacht, maar dat bleek te kostbaar.

„We zitten prima in Woensdrecht, op een kruispunt tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam, en de as Breda-Vlissingen. Zeker nadat we grond van de buren konden kopen voor uitbreiding en de ontsluitingsweg naar de Langeweg. Sindsdien hoeft het vrachtverkeer niet meer via het dorp te rijden.”

“ We hebben nu ook een elektrische vrachtwagen, zonnepanelen en batterijopslag ” Robert van der Pol

Duurzaam geproduceerd hout uit Scandinavië

Als eerste Woensdrechtse firma kreeg Van der Pol in 2024 de Groene Pluim voor zijn bedrijfsvoering. Hun pallets en kisten worden vooral gemaakt met duurzaam geproduceerd hout uit Scandinavië. „Naast twee gewone vrachtwagens rijden we nu ook één elektrische. En we hebben zonnepanelen en batterijopslag.”

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Behalve voor vijftien Nederlandse, tien Poolse en tien Roemeense medewerkers, wil Van der Pol, die in 2015 het bedrijf overnam van zijn vader, ook zorgen voor goede banden in de samenleving. Zo wordt met hun pallets het Brabantse Wal Festival opgebouwd en zijn ze concertlocatie voor Kerst in de Fabriek van harmonie Aurora.

„Nu we hier vijftig jaar zitten, houden we een open dag, gekoppeld aan het Samen Sterk Fonds voor lokale goede doelen. We demonstreren onder andere onze machines, een boswachter vertelt over alles wat er in het bos speelt en voor de kinderen komen Woezel & Pip en Simsala Saartje langs.”

‘Heftruck’ als eerste woordje

Of er nog een vierde generatie aan het roer komt bij Van der Pol? Het zou zomaar kunnen. „Onze Menno is nu vier en hij vindt het geweldig wat we doen. Zijn eerste woordje was ook niet mama of papa, maar heftruck...”

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Dit artikel is geschreven door Peter de Brie voor BN DeStem.