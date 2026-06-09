Iris (26) start autobedrijf in mannenwereld: ‘Mannen reageren juist heel tof en nieuwsgierig’

Van dorpsmeisje naar ondernemer in de autobranche: Iris den Ouden (26) stapt al op jonge leeftijd in deze door mannen gedomineerde wereld. Of ze met argusogen bekeken wordt? „Welnee, mannen reageren juist heel tof en nieuwsgierig.”

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Sterker nog, een vrouwenblik geeft andere, verfrissende inzichten die juist gewaardeerd worden, is de ervaring van Iris. En die ervaring start al op haar 16de, waarna ze alle lagen van de autobranche bewandelt: van lokale garages tot Europees importeursniveau, legt ze aan het Brabants Dagblad uit.

Nooit heeft iemand haar als vrouw binnen de gevestigde mannenwereld een strobreed in de weg gelegd of zich negatief over haar uitgelaten. „Dat ik soms een beetje eigenwijs en bijdehand ben, werd juist omarmd.”

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Vader ondernemer en moeder opgegroeid op boerderij

Nuchter hard werken, benoemt Iris een van de eigenschappen die haar kenmerken. „Dat heb ik meegekregen van mijn ouders; mijn vader is ondernemer en mijn moeder is opgegroeid op een boerderij.”

De passie voor auto’s is het enige wat niet genetisch bepaald is, maar de intrinsieke interesse krijgt al op jonge leeftijd vorm. „Ik keek naar alle auto’s en wist alle nummerplaten in de straat uit mijn hoofd.” Bij de oriëntatie voor het hoger beroepsonderwijs wijst haar moeder haar op de IVA-opleiding Automotive Business Management.

“ Soms verontschuldigden ze zich, maar het deert me niets, ik kan wel wat hebben ” Iris den Ouden

Iris als 17-jarige een mannenwereld in

Het bleek een schot in de roos. „Als 17-jarige stapte ik nuchter, leergierig en nieuwsgierig deze mannenwereld in. Het laatste jaar was ik zelfs het enige meisje in de klas. Heerlijk was dat, geen gekibbel.”

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Bij de technieklessen wordt de jurk vervangen door een overall voor het verwisselen van een band en na een stage in de showroom wordt het mantelpak verwisseld voor een bijbaankloffie. „Overal waar ik kwam, voor stage of bijbaan in de autobranche, werd ik goed geaccepteerd en vonden ze het juist tof dat een vrouw de mannenwereld binnenliep.”

Vooruit, soms moet een man even schakelen bij een vrouw in de autoverkoop, maar veruit de meesten vinden het intrigerend. En de schuine grappen op de werkvloer? „Soms verontschuldigden ze zich, maar het deert me niets, ik kan wel wat hebben.”

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Gedeelde liefde voor autobranche

Bij een van de bijbanen ontmoet Iris haar vriend Sander van der Linden, met dezelfde opleidingsachtergrond en passie voor marketing en sales binnen de autobranche. „Als meisje uit het Zuid-Hollandse dorp Goudriaan wilde ik niet naar Brabant en nooit een bedrijf runnen met mijn man. En zie hier”, zegt de twintiger lachend, terwijl ze gebaart naar de Kaatsheuvelse showroom.

„De wens was er, dit pand kwam op ons pad, we zijn nog jong en hebben alle tijd. De puzzelstukjes vielen samen en dan moet je ook doorzetten.”

“ In de showroom staan stoere mannenauto’s tussen de typische vrouwenauto’s ”

Iris Automotive in drie maanden opgericht

Met stevige businessplannen en een goed doordachte holdingstructuur voor een stabiele toekomst wordt Iris Automotive binnen amper drie maanden opgericht en in april geopend. Met een bewuste keuze voor de naam en de kleur paars in de huisstijl.

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„We hebben een voorliefde voor een paarsgekleurde BMW en uiteraard wilde ik de feminine touch doorzetten in mijn bedrijfsuitingen. Krachtig, opvallend binnen de gevestigde autowereld, maar niet té vrouwelijk. Want in de showroom staan ook stoere mannenauto’s tussen de typische vrouwenauto’s.”

Iris Automotive richt zich voornamelijk op de in- en verkoop van jong gebruikte auto’s in alle categorieën. Op operationeel gebied is het Iris die dagelijks de scepter zwaait. En met succes. „Klanten zijn onder de indruk van het pand, de warme uitstraling en het aanbod. Er is alle tijd en aandacht voor de klant, want een autoaankoop is emotie en heel persoonlijk.”

De ambitie reikt ver, maar voor nu is het volgens de ondernemer vooral zaak om echt een naam op te bouwen in de automotive.

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Jong ondernemerschap

Ondernemen staat voor lef, doorzettingsvermogen, ambitie en hard werken. Misschien wel meer als jonge onderneemster in een branche die overwegend mannelijk is.

Iris bewijst dat het kan en dat de ‘mannenwereld’ deze feminine touch juist waardeert. „Mijn kracht zit niet in het aanpassen van de mannenwereld binnen de automotive, maar juist in authentiek zijn en bij mezelf blijven. Dat is ook wat ik andere jonge vrouwelijke ondernemers mee wil geven. Blijf jezelf, jaag na wat je wilt en doe dat met passie, met de juiste mensen om je heen. Zo ga je elke dag met een lach naar je werk.”

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Dit artikel is geschreven door Marjolijn van Spaandonk voor het Brabants Dagblad.