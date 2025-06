Simac gebruikt sport als inspiratiebron voor innovatie

Als founding partner van het BrabantSport Fonds zet IT-bedrijf Simac zich al vier jaar in voor een sterker, gezonder en gelukkiger Brabant. Voor CEO Maartje van Schagen gaat de verbinding tussen sport en bedrijfsleven veel verder dan alleen sponsoring. „Net als in onze technologiebranche moet je in sport continu in beweging blijven om aan de top te komen, én te blijven.”

Gevraagd naar wat (top)sport voor Van Schagen betekent kan ze niet om het verrassende kampioenschap van PSV Eindhoven heen. „Dat is precies wat topsport doet: het werkt verbindend! In de breedte is sport er namelijk voor iedereen,” vertelt ze enthousiast.

BrabantSport gelooft in de kracht van sport. Als één van de vijf TeamNL centra van Nederland zet BrabantSport topsport in om de regio te versterken, zowel sportief als maatschappelijk en economisch. Topsport als aanjager én inspiratiebron om Brabant en de Brabander in beweging te brengen. Dat gebeurt op initiatief van de provincie Noord-Brabant, met NOC*NSF als belangrijke partner en gesteund door ruim 100 Brabantse bedrijven, gemeenten, kennisinstellingen, bonden én Brabantse topsporters.

Samenwerking met BrabantSport



Als fanatiek hockeyster gebruikt ze sport vaak als referentiekader in haar huidige rol als CEO. „De succesbeleving maakt het bijzonder,” zegt ze. „Geen resultaat zonder dat het pijn doet. Hoe hard sporters werken, zo gecommitteerd naar hun doelen toewerken: dat neem ik mee in mijn leiderschap. Vooral uit teamsport leer je dat je het met elkaar moet doen.”



Als founding partner van het BrabantSport Fonds zet het bedrijf zich sinds vier jaar in voor de kracht van sport in de regio. Ze legt uit: „Door de krachten te bundelen kunnen we veel meer impact maken dan met losse kleine initiatieven. Daarom is het belangrijk om samen op te trekken, zowel met andere bedrijven als met de provincie.”



De samenwerking met BrabantSport sluit naadloos aan bij de filosofie van Simac. „Technologie verandert razendsnel, dus we moeten onszelf steeds blijven uitdagen. Dat zie je ook terug in sport.” Als familiebedrijf zit continuïteit bovendien in de genen: „We gaan altijd voor langdurige partnerships, of dat nu met klanten of maatschappelijke organisaties is.”



Samen sterker: tien spitsen worden geen kampioen

Mentale gezondheid als prioriteit



BrabantSport zet zich in voor actuele maatschappelijke thema’s zoals mentaal welzijn, eenzaamheid en een gezonde leefstijl. Voor Van Schagen is dit een belangrijk aspect: „We zien ook binnen onze eigen organisatie dat mentale problematiek bij jongeren een toenemend issue is. Er zijn veel schrijnende situaties waar niet genoeg hulp voor is. Via sport kunnen we hier aandacht voor vragen en preventief een bijdrage leveren.”





Op de vraag wat Simac zelf uit het partnership haalt, is ze duidelijk: „Het gaat er niet om wat wij eruit halen. Ik vind dat we met elkaar deze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Bij Simac bieden we daarom bijvoorbeeld de mogelijkheid tot ‘sociaal spijbelen’. Alle medewerkers krijgen de gelegenheid om in ‘onze tijd’ een maatschappelijke bijdrage te leveren, bijvoorbeeld bij projecten van BrabantSport.” Ze wil daarom vooral andere bedrijven oproepen om zich ook aan te sluiten. „Hoe groter de olievlek, hoe beter. Samen kunnen we écht maatschappelijk belangrijke impact maken. Dat lukt niet als iedereen individueel bezig is. Net als in sport gaat het om teamwork.”