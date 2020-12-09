Het loopt dit jaar allemaal wat anders dan anders. Door corona kunnen we minder en werken we ook vaker vanuit huis. We missen onze familie en vrienden en ook het contact met collega’s en klanten is anders. Er is letterlijk meer afstand en die persoonlijke verbinding missen we soms echt wel. Veel organisaties kiezen daarom bewust voor een actie om het contact weer te versterken. Zo ook gemeente Utrecht, die 190.000 kaarten verstuurde om haar inwoners een hart onder de riem te steken.

Juist nu het contact met je relaties versterken?

Mirjam Rasmussens houdt zich als communicatiemedewerker bij de gemeente Utrecht met name bezig met citybranding. Het zal echter geen verrassing zijn dat haar werk de laatste tijd vooral in het teken staat van coronacommunicatie. Rasmussens: ,,We merken dat bewoners en ondernemers op zoek zijn naar verbinding en saamhorigheid. Als gemeente zien we hier een rol voor onszelf weggelegd. Vandaar dat we naast de communicatie rond coronamaatregelen gericht aandacht besteden aan het verbinden van mensen en initiatieven.”

Platform om Utrecht te verbinden

Al meteen tijdens de eerste golf ontstonden er spontaan leuke initiatieven bij bewoners en bedrijven in Utrecht. Op het platform www.utrechtverbindt.nl zijn veel van deze initiatieven te vinden, zoals take-away-acties vanuit de horeca, bezorgdiensten, sponsoring en speciale cadeautjes om mensen extra in het zonnetje te zetten.

We wilden bewust dat gevoel van ‘we doen het samen’ weer aanwakkeren. Dat was een beetje weggezakt en we wilden de bewoners een hart onder de riem steken Mirjam Rasmussens, communicatiemedewerker gemeente Utrecht

Rasmussens: ,,Zelf bestel ik nu ook regelmatig bij de lokale horeca en een actie die ik heel leuk vond was ‘hart voor de zorg’. Via deze actie van drie Utrechtse horecaketens kon je een maaltijd laten bezorgen bij een zorgmedewerker. Op het platform las ik op een gegeven moment dat er op die manier al 700 maaltijden waren gedoneerd aan medewerkers in de zorg als bedankje voor hun inzet.”

Zorg goed voor elkaar

Een ander initiatief dat er meteen uitsprong, is de posteractie van freelance cultuurmarketeer Marije Lieuwens. Zij kwam op het idee om een poster te maken die mensen achter hun raam konden hangen om een gevoel van solidariteit uit te dragen. Op de poster staat een tekening van de bekende Utrechter Dick Bruna met de tekst ‘Utrecht. Zorg goed voor elkaar’. Het is een enorm positief en lief beeld dat veel mensen aanspreekt. Uiteindelijk hebben duizenden gezinnen en bedrijven de poster opgehangen. Ik heb er zelf ook een achter het raam geplakt.”

,,De posteractie heeft indruk gemaakt en daarom gebruikten we hetzelfde beeld bij onze kaartenactie tijdens de tweede golf. We wilden bewust dat gevoel van ‘we doen het samen’ weer aanwakkeren. Dat was een beetje weggezakt en we wilden de bewoners een hart onder de riem steken.”

We hebben naar mijn idee echt weer een positieve impuls kunnen geven aan een gevoel van met elkaar verbonden zijn Mirjam Rasmussens, communicatiemedewerker gemeente Utrecht

Mirjam Rasmussens, communicatiemedewerker gemeente Utrecht

Iedereen bereiken via post

,,Waarom we voor een actie via post kozen? Het moest een toegankelijk medium zijn waarmee we iedereen konden bereiken. Tegenwoordig gaat al zoveel communicatie online en hebben mensen er eigenlijk soms ook minder aandacht voor. Via de brievenbus bereiken we alle Utrechters. Het is ook persoonlijker en mensen hebben echt iets in handen.”

Delen met Sint Maarten

,,Rond Sint Maarten op 11 november hebben we de brievenbuspost verstuurd. We hebben bewust voor dit moment gekozen omdat Sint Maarten de beschermheilige van Utrecht is én omdat hij staat voor ‘samen delen’.”

,,Op alle deurmatten in Utrecht viel dus halverwege november onze speciale envelop met herkenbaar de Dick Bruna-tekening. In de envelop zat een persoonlijke boodschap van de burgemeester én een leuke ansichtkaart. Om te versturen, te geven of om zelf ergens weg te zetten. Dit was echt een klein cadeautje om te krijgen en te geven en zo werd het ook zeker gewaardeerd. We kregen zelfs extra aanvragen, omdat mensen meer kaarten wilden versturen. Ook op social media werd de kaart veel gedeeld. Al met al was het voor ons zeker een warme en geslaagde actie. We hebben naar mijn idee echt weer een positieve impuls kunnen geven aan een gevoel van met elkaar verbonden zijn.”

