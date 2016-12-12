Kansen voor winkeliers in Arnemuiden

Lees verder onder de advertentie

Echte schandvlekken kent Arnemuiden niet, vindt vice-voorzitter Klaas van de Ketterij van de zo'n veertig leden tellende Ondernemersvereniging Arnemuiden. Maar het zou wel mooi zijn als de vier lege panden in de Langstraat ingenomen zouden worden door winkeltjes, die dorpelingen én toeristen wat te bieden hebben.

Winterfair

Die winkeltjes konden gisteren tijdens de jaarlijkse Winterfair mooi worden gebruikt als galeries en ateliers. Kunstenaars werkten er, stelden er tentoon en verkochten werk. De lege panden hadden een dag een mooie bestemming, maar als het aan Van de Ketterij ligt, worden ze binnen niet al te lange tijd weer in bezit genomen door ondernemers.

Specialiseren

Dat winkels nog steeds toekomst hebben, weet Van de Ketterij wel zeker. ‘Maar je moet je wel specialiseren. Van alles in huis hebben, heeft niet veel zin; de grote bulk kopen veel mensen via internet. Maar voor ambachtelijke of bijzondere producten komen mensen hun huis nog wel uit.’

De ondernemersvoorman wijst op het succes van Slagerij Wisse uit Meliskerke, wier vestiging in Arnemuiden het gat invulde dat de gepensioneerde Willem de Vries achterliet én klanten uit de wijde omtrek trekt. ,,Een echte bakker hebben we gelukkig nog. Een groenteboer er bij zou ook niet gek zijn."

Koffietentje

Van de Ketterij ziet in het dorp ook ruimte voor een gezellig 'koffietentje'. ‘Arnemuiden is echt een fietsknooppunt. Wielrijders die uit de polders van de Bevelanden naar Walcheren fietsen of andersom stoppen graag even in Arnemuiden. Die mensen kunnen we nog beter van dienst zijn."

Het is niet eenvoudig om de mogelijkheden voor een speciaalzaak in Arnemuiden onder ogen van potentiële ondernemers te brengen, weet Van de Ketterij. ,,Als ondernemersvereniging onderhouden we goede banden met de gemeente. En we blijven natuurlijk leuke evenementen als de Winterfair en de Visserijdag op touw zetten. Gezelligheid in het dorp komt tenslotte de plaatselijke leefgemeenschap én het ondernemersklimaat ten goede."