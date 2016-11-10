Kinderdagverblijf gaat antikraak voor uitbreiding kinderopvang

Het kinderdagverblijf aan de Tuinstraat 3 in De Bilt is de afgelopen twee jaar hard gegroeid. Op het perceel zijn geen uitbreidingsmogelijkheden meer. Hierdoor dreigde er voor toekomstige broertjes en zusjes geen plaats te zijn, schrijft het AD.

,,We zagen aankomen dat we broertjes en zusjes niet konden plaatsen. Dat is schrijnend. We hadden wanhopige ouders aan de telefoon,'' vertelt Judith Mariën, eigenaar van Kinderdagverblijf Vriendjes. ,,Uitbreiding is zomaar niet gevonden. Er is een pand om de hoek, waar antikrakers in zitten. De gemeente heeft er geen plan voor, maar wilde het niet zomaar verhuren of verkopen. Er staat zo veel leeg in De Bilt. Maar er zat voor ons geen schot in.''

Voor nu zijn ze geholpen. ,,Oudercommissieleden Martijn Koren en Erik den Hertog - beiden politiek actief in De Bilt - boden hulp. Zij hebben betrokkenheid bij wethouders gecreëerd en kregen uiteindelijk voor elkaar dat we antikraak gebruik kunnen maken van twee grote lokalen in de oude Theo Thijssenschool aan de Jasmijnstraat.'' Het leegstaande pand staat op de lijst voor herontwikkeling, maar de eerstkomende twee jaar is daarvan nog geen sprake. ,,Het pand staat letterlijk in de achtertuin. We hebben nu plek voor 30 nieuwe kindjes. Dus we kunnen weer even vooruit. Voor een permanente oplossing zijn we met de gemeente in gesprek over meerdere locaties.''

Kinderdagverblijf Vriendjes, dat in Utrecht van start ging, boekt veel succes met flexibele opvang. In 2014 kocht de organisatie de failliete vestiging van kinderdagverblijf Villa Kakelbont in De Bilt en nam het kinderdagverblijf en bso Robbedoes uit Zeist over.