Klimaatverandering: 3 ondernemerskansen volgens Al Gore

Klimaatgoeroe Al Gore brengt naast zijn onheilstijding over klimaatverandering ook een boodschap van hoop. "Duurzame energie is de grootste ondernemerskans in de wereldhistorie", aldus de Nobelprijswinnaar. Gore sprak dinsdagavond voor een zaal met 7000 zakelijke professionals tijdens Inspiration 360 in de Ziggo Dome te Amsterdam.

Lees verder onder de advertentie

Temperatuurrecords worden verbroken, de oceanen warmen op, extreme stormen worden frequenter. Elke dag stoot de mensheid het energie-equivalent van 400.000 Hiroshima atoombommen uit in de atmosfeer. Al Gore herhaalde dat het vijf voor twaalf is met de opwarming van de aarde. Maar er liggen ook kansen, aldus de voormalig vicepresident van de Verenigde Staten. "Duurzame energie is de grootste ondernemerskans in de wereldhistorie." 3 tekenen van hoop:

1. Windenergie groeit veel sneller dan verwacht

In het jaar 2000 was de verwachting dat windenergie een capaciteit van 30 Gigawatt zou bereiken in 2010. Die projectie is met een factor 14,5 overtroffen in 2015. Windenergie groeit de laatste decennia exponentieel en de kosten zijn fors gedaald.

Lees verder onder de advertentie

2. Lithium batterijen worden steeds goedkoper

De markt voor lithiumbatterijen is flink gegroeid, omdat de productiekosten lager worden. Energieopslag wordt steeds goedkoper.

3. Zonne-energie is booming

Lees verder onder de advertentie

Bij zonne-energie is het plaatje nog rooskleuriger. Volgens de meest optimistische projecties in 2002, zou de markt voor zonne-energie met 1 Gigawatt per jaar groeien in 2010. In dat jaar overtroffen we die projectie met een factor 17 en in 2015 werd er 58 keer zoveel groei gerealiseerd. En in 2016 iggen we op schema om zelfs 68 keer zoveel te halen.

We passeren de grens waarbij groene energie goedkoper wordt dan fossiele energie. En tweederde van de investeringen in groene energie komen uit de private sector. "We gaan dit winnen!", concludeerde Gore even vurig als hoopvol.

Gerelateerde artikelen:

Lees verder onder de advertentie

Richard Branson inspireert ondernemersOndernemer, durf stevig te gokken, en andere ondernemersadviezenVideo: 'Branson is altijd mijn voorbeeld geweest'

%VIDEOWIDGET%