Koerssprong Nvidia stuwt chipsector op Wall Street

Nvidia zette donderdag de sterke opmars van dit jaar voort op de aandelenbeurzen in New York. Het aandeel maakte een koerssprong van 6,7 procent en tikte een nieuw recordniveau aan. De Amerikaanse chipproducent, die wordt gezien als een belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), presteerde afgelopen kwartaal veel beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen veel hoger uit dan voorzien.

Nvidia maakt onder meer AI-processors voor datacenters. Door de enorme vraag naar chatbots als ChatGPT en andere AI-toepassingen, slaan datacenterbedrijven deze processors massaal in. "Bedrijven over de hele wereld stappen over op krachtigere computers die generatieve AI in ChatGPT-stijl aankunnen", zei Nvidia-topman Jensen Huang. Afgelopen kwartaal zag het bedrijf de omzet daardoor verdubbelen tot een record van 13,5 miljard dollar.

Ook andere chipfabrikanten als Intel, Advanced Micro Devices (AMD) en Marvell Technology gingen mee omhoog en wonnen tot 1,1 procent. Techbedrijven als Microsoft, Facebook-eigenaar Meta Platforms en Google-moederbedrijf Alphabet, die veel investeren in AI-toepassingen, stegen tot 1 procent.

Koersdaling Boeing

De techgraadmeter Nasdaq noteerde kort na aanvang 0,4 procent hoger op 13.780 punten, mede door de koerssprong van Nvidia. De brede S&P 500-index, waarvan Nvidia ook deel uitmaakt, klom 0,2 procent tot 4447 punten. De Dow-Jonesindex opende vrijwel vlak op 34.458 punten.

Boeing daalde 2,1 procent. De vliegtuigfabrikant heeft last van verkeerd geboorde gaten in nog te leveren 737 MAX-toestellen en moet deze repareren. Volgens Boeing heeft leverancier Spirit AeroSystems onjuist gaten geboord in een component dat de luchtdruk in de cabine op peil houdt. Op de korte termijn kan Boeing daarom minder 737 MAX-toestellen leveren. Spirit AeroSystems zakte ruim 12 procent.

Euro- en oliekoers

US Steel verloor 1,9 procent. Rivaal Esmark heeft zijn bod op het Amerikaanse staalconcern ingetrokken. Eerder deze maand stelde Esmark 7,8 miljard dollar te willen betalen voor zijn branchegenoot. Persbureau Reuters meldde eerder dat ook de in Amsterdam genoteerde staalproducent ArcelorMittal interesse zou hebben in US Steel.

De euro was 1,0829 dollar waard, tegen 1,0862 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 87,04 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 82,35 dollar per vat.