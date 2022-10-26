KPN boekt meer omzet en winst, handhaaft verwachtingen

Telecomconcern KPN heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst behaald. Zowel de zakelijke tak als de consumentendivisie droegen bij aan de groei. Het concern handhaaft zijn verwachtingen voor heel 2022.

De omzet kwam in het derde kwartaal uit op 1,3 miljard euro, bijna 2 procent meer vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar. De nettowinst ging met 14 procent omhoog tot 211 miljoen euro, maakte het concern bekend.

"Voor het vijfde kwartaal op rij groeide de omzet uit diensten (bellen, internet en televisie) van KPN", zegt Joost Farwerck, topman van het bedrijf in een toelichting op de cijfers. "We zien een gezonde groei van klanten op de consumenten en zakelijke markt, vooral op mobiel", vervolgt hij.

De omzet uit de zakelijke dienstverlening groeide voor het tweede achtereenvolgende kwartaal. Daarbij leverde het mkb volgens Farwerck opnieuw een sterke bijdrage.