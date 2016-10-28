Leerzame blunders van ondernemers

Lees verder onder de advertentie

,,Het gebeurt mij regelmatig dat ik iets verkeerd aanpak of naïef ben als het gaat om ondernemen. Toen ik erover begon te bloggen, ontdekte ik dat ik niet de enige ben. Ik kreeg veel respons van mensen die dezelfde twijfels hebben als ik."

Met de billen bloot

Haar boek Ondernemend én onhandig is een bundeling van achttien anekdotes, veelal uit eigen (ondernemers)ervaring. Raimke heeft inmiddels zeven jaar een eigen bedrijf. De ondertitel van het boek: Een kleine onderneemster met de billen bloot. ,,Een klant wilde bijvoorbeeld dat ik met een rostrumcamera ging werken. Ik knikte braaf, maar ik had nog nooit met zo'n camera gewerkt. Ik was toen nog aan het afstuderen, dus ik dacht: ik vraag wel even uitleg aan mijn docent. Maar die had niet direct tijd voor mij. Uiteindelijk lukte het met veel kunst- en vliegwerk de gemaakte afspraken na te komen."

Lees verder onder de advertentie

Taboe

Geen enkele ondernemer is hetzelfde en niemand doet alles altijd in één keer goed. Ook de succesvolste ondernemer niet. ,,In Nederland houdt iedereen zijn mond over missers. Ze vormen een taboe. In Amerika is dat anders. Daar word je met een faillissement op je cv juist eerder serieus genomen. Maar in Nederland worden mensen afgerekend op hun fouten. Terwijl ondernemen vaak niet meer is dan één keer vaker opstaan dan dat je valt. Dat wil ik jonge ondernemers laten zien."

Vertel eens over een andere misser...

Lees verder onder de advertentie

,,Om mijn master af te sluiten moest ik een afstudeerblog bijhouden. Dus schreef ik op mijn blog over mijn afstudeeropdracht. Tot ongenoegen van de opdrachtgever, want het onderzoek was nog niet gepubliceerd. Ik kreeg voor mijn voeten geworpen dat ik moest weten hoe belangrijk communicatie was. Voor deze klant zal ik helaas nooit meer een opdracht uitvoeren."

raimke.com

Gerelateerde artikelen:7 tips voor de lancering van een ondernemersboek