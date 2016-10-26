Leon Weterings verkoopt soep met foodtruck Soeperman Breda

'Ik heb een passie voor soep. Het is super lekker, voedzaam en je kunt er van alles in doen aan groenten en kruiden', aldus Soeperman Breda eigenaar Leonn Weterings. Dat schrijft BN De Stem.

Lees verder onder de advertentie

Wie: Leon Weterings, waar: Breda, wat: Soeperman Breda,extra info: facebook.com/soepermanbreda.

Experimenteren

Ik experimenteer graag. Dat gaat niet altijd goed. Ooit versnipperde ik een volledige Madame-Jeanette in een pindasoep. Dat is een enorm pittige peper, ken je hem? Bij de eerste hap brak bij iedereen het zweet uit. Een Surinaamse vriendin barstte in lachen uit. 'Iedereen weet toch dat je die peper niet mag snijden. Hij moet in zijn geheel meekoken', zei ze. Nee, dat wist ik dus niet.

Lees verder onder de advertentie

Festivals en foodtrucks

Eind vorig jaar zaten we thuis wat te kletsen. We hadden het over festivals en foodtrucks. We ontdekten dat er bij die evenementen veel hamburgers en friet worden verkocht, maar bijna nooit soep. Mijn zoon Koen wees me erop dat ik dat zo graag maakte. Zo kwamen we op het idee van Soeperman Breda.

Ik kocht een oude caravan, een paar grote pannen, een vrieskist en ging aan de slag.

Lees verder onder de advertentie

Eerste keer

Die eerste keer was in januari, tijdens de cultuurnacht. Met een pan pompoensoep balancerend op schoot reden mijn vriendin en ik naar de Veilingkade. Daar op STEK gooiden we het luik open. Kom maar op. Helaas: het regende. Heel hard. En het was koud. We zijn de soep uiteindelijk maar gratis gaan uitdelen.

Combinatie

Lees verder onder de advertentie

Het ontmoedigde niet. We gingen door. En na een paar maanden kan ik zeggen: het is enorm leuk om te doen. Het is die combinatie. Aan de ene kant de soep, het klaarmaken thuis. Aan de andere kant: de caravan, de festivals waar we staan. Het contact met de mensen en hun reacties. Als je ze laat op de avond doodleuk kunt wijsmaken dat in mijn befaamde mosterd-biersoep eenderde deel trippel, een drupje IPA en een slokje bokbier zit. Onzin natuurlijk, het is gewoon pils. Maar iedereen is onder de indruk.

Hobby

Soeperman is een hobby. Dat maakt dat het leuk blijft. Ik doe het naast mijn gewone werk. Dan kook ik op een donderdag thuis liters soep. Als je dan later staat te verkopen en je ziet dat jouw product mensen blij maakt, geeft dat een geweldig gevoel. Zoals die Belgische afgelopen weekend bij BredaPhoto. Ze leverde haar bekertje in, keek me aan en zei: 'Dat was nou echt een keilekkere soep'. Kijk, daar doe je het voor."

Lees verder onder de advertentie

Gerelateerde artikelen

Broertjes Saté winnen 24Kitchen Foodtruckaward

De frikandel-foodtruck ziet het licht

Lees verder onder de advertentie

Til-Burgers bakken op de Tilburgse Kermis