Skistokken vol sterke drank: Corlinde (26) en Tom (28) hebben hit met controversieel product

Skiën maakt dorstig, maar wat als er geen kroeg in de buurt is op de piste? Daar hebben de jonge ondernemers Tom Vroomen (28) en zijn 26-jarige partner Corlinde Hubregtse iets op gevonden. Zij verkopen skistokken met daarin een drankreservoir van 200 ml per stok.

„Ideaal om bijvoorbeeld Sambuca, Baileys of Amaretto in te doen”, tipt Tom Vroomen vanuit zijn kantoor van Slokki in Helmond. „Water zou ik niet doen, want dat bevriest. En bier uit een stok is niet zo lekker. Je kunt beter wat sterkers pakken.”

Tom en Corlinde gaan nu het derde skiseizoen in waarin ze een setje skistokken met twee drankreservoirs verkopen. Het idee hiervoor ontstond na een gesprek met de vader van Vroomen, aldus het Eindhovens Dagblad.

Skistokken vol met Sambuca

Die zag 35 jaar geleden al iemand op de skipiste met de bijzondere skistokken en fabriceerde thuis zijn eigen exemplaar. Tientallen jaren sjouwde hij die stokken mee op skireisjes door heel Europa. Telkens kreeg vader Arno veel aandacht op de besneeuwde pistes.

„Van jong tot oud zelfs. Iedereen vond het grappig en veel mensen vroegen zich af wat wij aan het doen waren. Toen dacht ik: waarom gaan wij ze niet zelf maken?”, vertelt Corlinde.

Tom spoort zijn klanten overigens aan om de drank pas na het skiën te gebruiken, bij je skihut of de apres-ski. „Puur om de beleving van wintersport nog leuker te maken. En je bespaart op kosten op de piste, want skiën is al duur genoeg.”

Huftertjes laten testen

Ze beginnen met het maken van een ontwerp aan de keukentafel. Daarna bestellen ze skistokken bij diverse leveranciers verspreid over heel Europa. Al snel moeten ze een flinke investering doen in het maken van een mal voor de handvatten, waar het grootste gedeelte van het drankreservoir in zit.

Tom gaat het liefste meteen all in, ik ben wat behoudender Corlinde Hubregtse Slokki

„We hebben al die stokken zelf getest. Ook op een werkbank om te bekijken hoe snel ze buigen”, zegt Tom. „En we hebben de huftertjes uit onze vriendengroep gevraagd om de skistokken te testen. Ze buigen echt niet snel.”

Ondanks de forse investering in de mal zetten ze door en schrijven zich in bij de Kamer van Koophandel. Het stel gaat na veel onderzoek in zee met een Tsjechische leverancier en in het eerste jaar verkoopt Slokki zo’n duizend setjes skistokken (59,95 euro). Sindsdien neemt de afzet jaarlijks met honderd procent toe.

Veel bereik via TikTok

Tom en Corlinde, die in Eindhoven wonen, stappen zelf diverse regionale sportwinkels binnen met de vraag of er interesse is in een samenwerking. Al snel hapt een Sport2000-winkel in Veldhoven toe. Later volgt ook een samenwerking met de bekende kampeerwinkel De Wit in Schijndel en nog enkele andere sportzaken.

Daarnaast komen er via social media veel aanvragen binnen uit Nederland, Duitsland, Luxemburg en zelfs Litouwen. Corlinde benadert daar diverse influencers in de hoop een groot, online publiek te bereiken. Het merendeel komt binnen via TikTok en Instagram.

Europa veroveren met product

„Nederland staat nu goed, de komende tijd gaan we meer werk maken van Europa. Bovendien dromen we al van Amerika, Canada en Australië bijvoorbeeld”, aldus Corlinde. „Tom gaat het liefste meteen all in, ik ben wat behoudender. Dat levert wel eens discussies op, maar dat hoort erbij.”

Tom is immers al jaren ondernemer, want hij heeft ook nog een e-commercebedrijf. Zijn vriendin combineert het werk voor Slokki met haar fulltime baan bij een regionaal bouwbedrijf.

Corlinde: „In de avonduren is het veel Slokki, met name nu het skiseizoen weer gaat beginnen. De piek voor ons ligt tussen november en maart. Ook buiten het seizoen om krijgen we veel aanvragen van mensen die de skistokken aan iemand cadeau willen doen.”

Tom zegt van de inkomsten van Slokki te kunnen leven, maar net als zijn partner kiest hij ervoor zijn andere baan te houden. Ze investeren hun winsten liever in de groei van Slokki. „Later kunnen we wel weer wat uit dit bedrijf halen.”

Skibond: Alcohol op de berg niet verstandig Skiën en alcohol gaan eigenlijk niet zo goed samen, reageert de Nederlandse Ski Vereniging op de ontwikkelingen rond Slokki. De nationale bond juicht alcoholgebruik op de pistes zeker niet toe. „Je bent de hele dag actief, bent op hoogte en het is vaak druk op de pistes dus je moet met anderen rekening houden. Doe dat drankje dan na afloop ergens anders en niet op de berg, dat is niet verstandig. Ik ken deze stokken, maar het ontstijgt volgens mij nog niet het gimmick niveau.”

De skistokken van Slokki uit Helmond zijn al volop in gebruik op skipistes. Foto: Slokki