Lidl opent duurzaamste distributiecentrum van Nederland

Een dak vol zonnepanelen en hergebruik van water voor de wc's . Maandag opent Lidl het duurzaamste distributiecentrum van Nederland, schrijft het AD.

Duurzaamheid. Dat is het sleutelwoord dat Lidl hanteert voor het nieuwste distributiecentrum. Aan de Louis Dobbelmannweg in Waddinxveen is de voorbije maanden een gebouw van 52.000 vierkante meter verrezen, waar - na de opening van aanstaande maandag - werk is voor ongeveer 250 mensen. Het is het zesde distributiecentrum van de Duitse discounter en deze komt in aanmerking voor de hoogst haalbare Breeam-certificering voor duurzame bouw, met maar liefst vijf sterren.

Gezonde toekomst"De keuze voor duurzame oplossingen past helemaal in de bedrijfsvisie van Lidl'', zegt regiodirecteur Pieter Breijs. "Wij beschouwen duurzaamheid als essentieel voor een gezonde toekomst voor ons allemaal. En bovendien geldt dat overal waar we kunnen besparen we onze klanten kunnen laten profiteren.''

BiomassacentraleOp energie wordt er in het pand van drie verdiepingen vooral bespaard door gebruik te maken van restwarmte uit de omgeving. Die is straks afkomstig uit een nog te bouwen biomassacentrale en van tuinders in het Westland.

"We besparen energie waar mogelijk, door bijvoorbeeld slim om te springen met restwarmte en door zelf zonne-energie op te wekken. Van onze meest duurzame aanpak profiteert niet alleen de huidige generatie, maar ook de toekomstige'', vervolgt Breijs, die enorm veel zin heeft om in 'zijn' distributiecentrum aan de slag te gaan.

675 huishoudensMet 4.000 zonnepanelen op het dak wordt zonne-energie opgewekt en er zijn overal ledlampen. Het totale energieverbruik van het distributiecentrum staat gelijk aan dat van 675 huishoudens. Met allerlei duurzame maatregelen wordt die hoeveelheid fors teruggebracht en lukt het ook tonnen CO2-uitstoot te besparen.

Op 180 meter diepte is in twee putten aan de nabijgelegen Plasweg een warmte- en koudeopslag (WKO) aangelegd voor het koelen in de zomer en het verwarmen in de winter van het opvallende gebouw ter grootte van ongeveer zeven voetbalvelden. Er is een opslagruimte voor 30.000 pallets en er zijn 153 laad- en losdocks. De temperatuur in het hele complex loopt uiteen van -24 tot +14 graden Celcius.

GietwaterslootRegenwater wordt verzameld in een gietwatersloot. Na filtering kan het in twee grote tanks onder het parkeerterrein aan de voorzijde opgeslagen water worden hergebruikt om de wc's in het distributiecentrum door te spoelen. Daarnaast wordt het water gebruikt om de kassen in de buurt te beregenen.

Lidl zegt ook dat er verder volop rekening is gehouden met de omringende natuur. Er komen 11.000 bomen en planten om veel vogelsoorten een onderkomen te bieden. De grindbedekking op het dak van het kantoor is een ideale broedplek voor scholeksters. Roofvogels vinden beschutting bij de leidingen over het dak.

VleermuizenEen nestpaal voor ooievaars maakt deel uit van het buitenterrein van het distributiecentrum. Voor vleermuizen zijn er speciale verblijfplaatsen gemaakt. Tijdens de bouw is de zeldzame rugstreeppad extra beschermd met behulp van paddenschermen.

De kolossale vestiging bedient 80 tot 100 winkels van de supermarktketen in het Groene Hart en de Randstad. De eerste paal op een terrein van in totaal 13 hectare werd daarvoor op 19 november geslagen.

Dat het nieuwe distributiecentrum in de smaak valt blijkt in Oosterhout. De welstandscommissie in de Overbetuwe wil dat het nieuwe distributiecentrum van Lidl langs de snelweg A15 in Oosterhout in dezelfde drie tinten grijs wordt uitgevoerd als dat in Waddinxveen. De supermarktketen denkt hier echter aan een gevel in een egaal donkergrijze kleur, met af en toe ter onderbreking een groot bloemkozijn; een raam dat iets uit de gevel steekt. In Waddinxveen lijkt de missie geslaagd, in Oosterhout vindt men de plannen vooralsnog 'veel te massaal'.