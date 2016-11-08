'Logistiek moet een sexy imago krijgen'

De logistieke sector in West-Brabant zit te springen om personeel. En dat is best gek, want de kaartenbakken van het UWV zitten overvol. Probleem is dat werkgevers en werkzoekenden elkaar moeilijk, of helemaal niet vinden, meldt het AD.

Thomas Zwiers, voorzitter van het Werkplein Hart van West-Brabant, de voormalige sociale diensten van Etten-Leur, Zundert, Rucphen, Moerdijk, Halderberge en Roosendaal, heeft daardoor een probleem. Een groot probleem; zijn regio telt 4.000 werkzoekenden met een bijstandsuitkering die dolgraag aan de slag willen, maar niet weten hoe. ,,Onze kaartenbakken zitten historisch vol - met mensen die heel erg gemotiveerd zijn om aan de bak te gaan. Maar er is een enorme mismatch. Door de sluiting van sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom, staan heel veel mensen op straat, maar tegelijkertijd zijn er verderop mensen nodig in de technische sector. Toch komen ze daar niet terecht."

Primark

Neem nou Primark; knetterhot op dit moment. Dat blijkt wel uit de honderden reacties die uitzendorganisatie Randstad al binnen een dag ontving na de oproep om bij het nieuwe distributiecentrum van de Ierse kledingreus in Roosendaal aan de slag te gaan. ,,Wij denken dat we voor Primark de benodigde 150 medewerkers kunnen binnenhalen'', merkt Remco Innemee op.

DSV Solutions

Innemee werkt als regionaal directeur bij DSV Solutions in Moerdijk. Dit bedrijf gaat het gigantische distributiebedrijf van Primark runnen en heeft Randstad de opdracht gegeven personeel te werven. DSV Solutions coördineert alleen al op industrieterrein Moerdijk 116.000 m2 aan warehousing.

Zorgen

Ondanks de grote belangstelling voor een baan bij Primark, maakt Innemee zich zorgen over het vinden van voldoende personeel in de logistieke sector. ,,Kijk, Primark heeft zijn naam mee, dat werkt als een magneet. Maar onze sector groeit en daar zijn heel wat mensen voor nodig. We werken veel met Oost-Europeanen. Dat zijn voornamelijk Polen, maar die arbeidsmarkt is niet onuitputtelijk. Uitzendorganisaties als Randstad en Otto zoeken steeds verder in Europa om aan personeel te komen."

Syriërs

Rob Hengst is bedrijfsmanager van Bleckmann in Bergen op Zoom. Bleckmann regelt in deze stad de distributie van modemerken als Abercombie & Fitch en Loulou Lemon. Bleckmann heeft meer dan twintig vestigingen, waaronder twee distributiecentra (40.000 m2) op Noordland in Bergen op Zoom. Ook Hengst houdt zijn hart vast als het gaat om het vinden van geschikte werknemers. ,,Bij ons komt 70 procent van het personeel niet uit Nederland. De meesten zijn Pools, maar we nemen steeds vaker Portugezen, Spanjaarden en Syriërs aan."

Salaris

Hengst merkt op dat ook Bleckmann zijn sociale gezicht wil laten zien. ,,Zeker, alleen is de praktijk weerbarstig. Zo hadden we een project om 56-plussers aan ons te binden, maar dat is mislukt. Voornaamste probleem was het salaris, de meeste mensen vonden dat ze te weinig verdienden."

Kennis

West-Brabant ontwikkelt zich dus steeds meer als logistieke hotspot. Sinds 2014 kwamen er 1.800 banen bij in deze sector. Twintig bedrijven als Van Oers United, TGW Logistics, Samsung en Forever 21 investeerden de afgelopen twee jaar 200 miljoen in hun ondernemingen.

Logistiek Platform Amerstreek

Wil Walravens is voorzitter van het recent opgerichte Logistiek Platform Amerstreek. Walravens is een man met een missie. ,,Hoogste tijd dat transport en logistiek in West-Brabant een sexy en dynamisch imago krijgen. Wij willen dat het onderwijs en onze sector beter weten wat ze aan elkaar hebben. Want nu ontbreekt het aan kennis.''

Dozen

Op alle fronten, van laag- tot hoogopgeleid, dreigt volgens hem een personeelstekort. ,,We zien het als onze taak jongeren tijdens hun opleiding ervan te doordringen dat het werk in de logistieke sector meer is dan alleen het verschuiven van dozen. Denk alleen al aan ontwikkeling van ict, het bedenken van concepten voor magazijnen, het slimmer en duurzamer transporteren. Het is voor ons zo'n beetje de belangrijkste reden dat we het platform hebben opgericht", aldus Walravens.