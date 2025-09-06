Megaklus KVK dit weekend: miljoenen SBI-codes van ondernemers worden aangepast

Overuren voor de IT-afdeling van KVK, want dit weekend vindt een verschuiving plaats in de belangrijkste fundamenten van hoe Nederland georganiseerd is. Miljoenen codes die aangeven wat bedrijven doen, worden aangepast.

De vier- of vijfcijferige bedrijfscodes vormen de kern van het Nederlandse administratiesysteem. Elk bedrijf dat bij de KVK in het Handelsregister staat ingeschreven, krijgt een of meer van deze codes. De groenteboer? Code 47.21. Een huisartsenpraktijk? Code 86.21.

Wat betekent de Standaard Bedrijfsindeling (SBI)?

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, notarissen en overheidsinstellingen maken allemaal gebruik van deze codes uit de zogeheten Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Zo kunnen ze eenvoudig zien met wat voor soort onderneming ze van doen hebben, als die bijvoorbeeld een vergunning, verzekering of lening aanvraagt.

Met de toegenomen automatisering zijn de codes alleen maar crucialer geworden voor het soepel functioneren van Nederland, aldus KVK.

Een SBI-code bestaat uit vier of vijf cijfers en beschrijft de activiteit van een bedrijf of organisatie. Op basis van de bedrijfsomschrijving wordt door de KVK een passende SBI-code toegekend.

