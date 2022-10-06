Met name olie, zuivel en vlees fors duurder in supermarkt

Nederlanders betalen aan de kassa van de supermarkt flink meer voor hun wekelijkse boodschappen dan een jaar geleden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) valt op te maken dat met name olie, zuivel en vlees flink in prijs zijn gestegen.

Vergeleken met 2021 waren consumenten in september van dit jaar voor dezelfde boodschappen bijna 13 procent duurder uit. Met name vette producten als boter (35 procent), margarine en pindakaas zijn flink in prijs gestegen. Olijfolie is 18 procent duurder vergeleken met vorig jaar, en voor 'overige' oliën als zonnebloemolie en walnootolie betaalt men zelfs ruim 60 procent meer. Zonnebloemolie werd al snel na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne schaars, omdat het land een grote producent van dit product is.

Ook zuivelproducten, eieren en vlees werden de afgelopen maanden fors duurder. Zo steeg de gemiddelde prijs van verse volle melk op jaarbasis met bijna 26 procent. Voor producten als kaas, kwark en yoghurt betaalden consumenten ruim 20 procent meer dan vorig jaar. In het vleesschap ging vooral de prijs van rundvleesproducten omhoog.

Groente en fruit

Op de groente- en fruitafdeling lijkt de inflatie minder hard toe te slaan. Groenten werden in een jaar tijd gemiddeld ruim 9 procent duurder, fruit zo'n 6 procent. Voor een kilo aardappelen moest in september vrijwel hetzelfde afgerekend worden als in 2021. Ook bij producten als babyvoeding, chocolade en snoep bleef de prijsstijging het afgelopen jaar relatief beperkt.

Het CBS meldde in juli al dat het niet vaak voorkomt dat de prijzen van voedingsmiddelen zo sterk oplopen. Dat voeding in een korte tijd veel duurder is geworden komt met name doordat energieprijzen snel zijn opgelopen. Daardoor wordt het duurder om producten te maken, wat vervolgens wordt doorberekend in de prijs voor de consument. Ook heeft het wegvallen van de handelsstroom van agrarische producten uit Oekraïne gevolgen voor de prijs en beschikbaarheid van een deel van de producten in de supermarkt.