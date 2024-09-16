Bij MeubelBaas in Apeldoorn regent het klachten van boze consumenten die hun online bestellingen niet geleverd krijgen. Wat deze mensen niet weten, is dat ze zijn opgelicht via valse websites die er precies zo uitzien als die van MeubelBaas. ,,Ze doen dit heel gehaaid.’’

Zo geraffineerd gingen oplichters MeubelBaas te werk: ‘Dacht dat ik hier nooit in zou trappen’

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Tijdelijke zomerdeals bij meubels-wonen.com! Een eetkamerstoel Alba van 100 euro, nu afgeprijsd voor maar 39,95. Dat lijkt te mooi om waar te zijn en dat is het dan ook. Want wie deze stoel bestelt, is zijn geld kwijt. Aan oplichters, welteverstaan.

De klachten komen vervolgens binnen bij MeubelBaas in Apeldoorn. Daar staat de telefoon roodgloeiend en ontploft de mailbox. ,,In totaal hebben wij al bijna vijfhonderd meldingen ontvangen’’, zegt Annemieke Lam namens het bedrijf tegen het AD. Bij MeubelBaas worden ze er helemaal gek van.

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Valse aanbiedingen

Sommige klanten hebben al aangifte gedaan tegen MeubelBaas, dat helemaal niets te maken heeft met de verschillende ‘nepsites’ waarop die valse aanbiedingen staan. Zelf heeft het bedrijf inmiddels ook aangifte gedaan van oplichting en identiteitsfraude.

Wat is hier aan de hand?

Meubelbaas.nl is de enige echte website van het jonge Apeldoornse bedrijf. Via deze digitale etalage verkoopt MeubelBaas stoelen, tafels, tuinmeubilair, verlichting en aanverwante zaken. De site krijgt 4,5 van de 5 sterren via Trustpilot, dat geldt als keurmerk voor digitale betrouwbaarheid. Wat MeubelBaas bijzonder maakt, is dat het bedrijf zelf digitale advertenties (content) produceert in de vorm van foto’s en video’s.

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“ Het is niet gek dat consumenten erin tuinen ” Alex Wolters MeubelBaas

Sinds juli van dit jaar duiken er websites op die bijna een exacte kopie zijn. Zij gebruiken niet de domeinnaam meubelbaas.nl, maar de namen lijken er wel erg op: meubel-baas.nl, meubelswonen.nl of meubelbaas-nl.com. ,,Het is niet gek dat consumenten erin tuinen’’, zegt operationeel manager en inkoper Alex Wolters. Dat ze met hun klachten in Apeldoorn uitkomen, is logisch. ,,Ons telefoonnummer en ons mailadres staan erop.’’

Daarnaast duiken websites op die geen kopie zijn van MeubelBaas, maar wel het digitale aanbod overnemen van het Apeldoornse bedrijf. Ook gebruiken ze de contactgegevens van MeubelBaas. Dit zijn sites met domeinnamen als mufasano.nl, morenameubels.nl of luzern-outlet.com. Het effect is hetzelfde: klanten bestellen, rekenen af en krijgen niets geleverd. De boze reacties komen bij MeubelBaas terecht.

Advertentie op Facebook

,,Op 10 juli kregen wij de eerste melding over de website mufasano.nl’’, zegt Annemieke Lam. ,,Een klant had een advertentie op Facebook gezien en bestelde twee parasols. Hij vroeg zich af waar ze bleven. Op dat moment hadden wij nog niets door. Dus we antwoordden of de klant door kon geven op welke naam er was besteld. We konden niks vinden in ons systeem.’’

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Later stuurde deze ‘klant’ een mailtje waaruit bleek dat hij was opgelicht. ,,Daarna kregen wij steeds meer meldingen van klanten die zich af vroegen waar hun bestelling bleef.’’ Toen viel het kwartje. Bij het Apeldoornse bedrijf hebben ze er tegenwoordig een dagtaak aan om boze of teleurgestelde mensen te woord te staan of terug te mailen.

Bertine Doppenberg uit Harderwijk is zo iemand. Zij was op zoek naar kuipstoelen voor haar eettafel en kwam via Instagram uit bij een nepsite. ,,Die zag er goed uit. Ik had de indruk dat het om een opruiming met zomerkorting ging.’’ Ze rekende af met IDEAL en kreeg een bevestiging met een vreemd mailadres. ,,Toen ging ik twijfelen.’’

“ Ik heb geen idee waar mijn geld terecht is gekomen ” Bertine Doppenberg gedupeerde

Ze ging op onderzoek uit en kwam erachter dat ze was opgelicht. Naar de 200 euro die ze betaalde, kan ze fluiten. ,,Ik heb geen idee waar mijn geld terecht is gekomen. Het bleek een Duits rekeningnummer te zijn.’’ Achteraf voelt ze zich ‘stom’. ,,Ik dacht dat ik hier nooit in zou trappen. Ze doen dit heel gehaaid.’’

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Veel consumenten trappen via sociale media in de val van oplichters, weten ze bij het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) van de politie. ,,We zien vaak dat mensen via advertenties op Instagram instappen’’, zegt teamleider Gijs van der Linden van het LMIO. ,,Vanuit een impuls klik je door en dan zit je al op zo’n site.’’

Betalingen uit Hongkong en Duitsland

Vooralsnog hebben ze bij MeubelBaas geen idee wie achter de oplichting zit. ,,Van mensen die zijn opgelicht hebben we screenshots gekregen van betalingen aan een instanties in Hongkong of Duitsland. Soms kom je in Afrika uit’’, zegt Wolters. ,,Het is moeilijk te controleren.’’

Intussen probeert MeubelBaas haar klanten te waarschuwen via een banner op de eigen website meubelbaas.nl. Daar staan de namen vermeld van valse sites. MeubelBaas adviseert mensen die zijn opgelicht om aangifte te doen bij de politie. Ook vraagt het bedrijf melding te doen als klanten valse advertenties tegenkomen op Facebook of Instagram.

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Annemieke Lam (rechts) krijgt dagelijks mails en telefoontjes binnen van opgelichte consumenten die denken dat ze bij MeubelBaas hebben besteld. Maarten Sprangh

Via het LMIO werkt de politie aan bestrijding van het groeiend aantal valse webshops. ,,Het is cruciaal om aangifte te doen als je hier slachtoffer van bent’’, zegt teamleider Van der Linden van het LMIO. Daar koppelen ze de gegevens uit elke aangifte aan een centrale database. ,,Zo kunnen we de aard en omvang van de oplichting vaststellen.’’

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Samenwerken met banken

Vervolgens probeert het LMIO het aantal slachtoffers zo laag mogelijk te houden door ‘verstorend’ op te treden richting de criminelen. Dit gebeurt in samenwerking met bijvoorbeeld banken en zogeheten payment service providers (psp’s), zoals Mollie, waarmee je online kunt afrekenen. Deze partijen kunnen een oplichter vervolgens blokkeren. Deze aanpak lijkt te effect te hebben. ,,We zien dat boeven naar buitenlandse banken uitwijken.’’

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De volgende stap is het opsporen en aanhouden van digitale dieven. Dat kan een lange adem vergen, zeker als de criminelen vanuit het buitenland opereren. ,,Wij hebben over de grens geen opsporingsbevoegdheid, dus moeten we een rechtshulpverzoek sturen. Daar gaat veel tijd in zitten’’, zegt Van der Linden.

MeubelBaas heeft de nepsites gerapporteerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Deze instantie kan ervoor zorgen dat valse sites waarvan de domeinnaam op ‘.nl’ eindigt offline gaan. ,,Als de gegevens van een domeinnaamhouder niet kloppen, zetten wij de betreffende site offline’’, zegt woordvoerder Marnie van Duijnhoven. Het afgelopen kwartaal is dit vierhonderd keer gebeurd.

“ Als er één op zwart gaat, komen er drie voor terug ” Annemieke Lam MeubelBaas

MeubelBaas is erin geslaagd vier nepsites op zwart te krijgen. Daarmee is de ellende nog niet voorbij. ,,Als er één op zwart gaat, komen er drie voor terug’’, zegt Lam. Het Apeldoornse bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie. Een aantal nepsites staat inmiddels ook vermeld op het overzicht van bekende malafide handelspartijen op politie.nl. Wie twijfels heeft bij een webshop, kan op die pagina terecht voor een extra check (zie kader).

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Door nu naar buiten te treden hopen ze bij MeubelBaas dat consumenten nog bewuster omgaan met online bestellingen. ,,Eén van de adviezen die we geven, is om altijd de prijzen van artikelen te vergelijken’’, zegt Lam. ,,Als een stoel overal 169 euro kost en bij één website 39 euro, dan is de kans groot dat het nep is.’’

Ook is het volgens haar raadzaam om goed naar de betalingsmogelijkheden te kijken. ,,Vaak accepteren deze sites alleen IDEAL of Bancontact en geen creditcard of achteraf betalen.’’