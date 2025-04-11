Cees Lavrijsen runde tien jaar een horecabedrijf. Hij stopte en richtte Mitari op; een bedrijf dat zich nu onderscheidt met het op maat leveren van hoogwaardige hijs- en hefoplossingen. De nieuwe generatie bouwt verder.

Cees was horecabaas: nu runt hij met familie wereldwijd actief bedrijf in hijstechniek

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Een gloednieuw pand van 8.000 vierkante meter op Park Forum, op een steenworp afstand van de A2. Ruim een kilometer verderop stijgt vanaf Eindhoven Airport luidruchtig een passagiersvliegtuig op als bij binnenkomst twee vriendelijke receptionisten voor verse koffie zorgen. ,,Het is hier nog allemaal even wennen. De verhuizing vanuit Best naar dit gebouw en de officiële opening zijn net achter de rug.”

ASML en Mars in klantenbestand Mitari

Een bovenloopkraan van 38 meter in de nieuwe hal, een grote overspanning op locatie geschikt voor honderd ton hefvermogen of een hefmagneet die met gemak 6.000 kilo optilt. Het productenpalet van Mitari is veelzijdig.

Dat varieert dan ook van de verkoop en levering van hijsmiddelen tot het plaatsen van complete kraansystemen. Ook keuringen en inspecties worden door eigen keurmeesters verzorgd. ,,Alle keuringen worden overzichtelijk gedocumenteerd in het digitale certificeringsprogramma; Mitari online”, vertelt Terry Lavrijsen, algemeen en financieel directeur van het bedrijf dat in 1990 het levenslicht zag, aan het Eindhovens Dagblad. ,,Ons klantenbestand bevat multinationals als Mars en ASML, maar ook nationale toppers als MCB, brandweerkorpsen en waterschappen nemen onze producten en diensten af.”

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“ Even twijfelde pa of hij de factuur niet beter gelijk in de prullenbak kon gooien ” Terry Lavrijsen

Geavanceerde technologieën

Door middel van geavanceerde technologieën worden standaardproducten en specifieke klantgerichte oplossingen aangeboden. ,,Alle producten voldoen aan de strengste veiligheidsnormen en efficiëntie-eisen. Daarnaast leveren we heel veel online via onze website.”

Terry is de dochter van oprichter Cees Lavrijsen. Met achttien jaar had pa Lavrijsen een discotheek in het centrum van Reusel. Tien jaar later deed hij discotheek De Palmboom over aan zijn broer. Terwijl zijn vader hem adviseerde om in loondienst te gaan werken, opende hij, eigenwijs als hij was, een kleine bedrijfshal in Oirschot. Vanuit zijn passie voor techniek ontstond Mitari Hijstechniek. Een combinatie van de voornamen van zijn vrouw en twee kinderen. ,,Ik was toen nog net niet geboren, dus mijn naam ontbreekt”, geeft Terry lachend aan.

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Eerste jaren zeker niet winstgevend

De eerste jaren nadat Cees als jonge ondernemer voor zichzelf begon, waren zeker niet winstgevend. Hij moest stad en land af om de eerste klanten binnen te halen. Internet was er nog niet. Van begin af aan pakte zijn vrouw Miriam veel administratieve taken op.

Terry vertelt: ,,De eerste factuur moest naar De Meeuw, modulaire bouw in Oirschot. Het ging om vier harpsluitingen van één gulden twintig per stuk met btw. Er moest ook nog een postzegel op. Even twijfelde pa of hij de factuur niet beter gelijk in de prullenbak kon gooien. Hij heeft het uiteindelijk wel gedaan, want je moet wel ergens beginnen, natuurlijk.”

“ In relatief korte tijd groeiden we uit onze jas ” Terry Lavrijsen Algemeen directeur Mitari

Slagvaardig van start

In 2021 nam ze het stokje over; een stap van HR- en financieel medewerker naar directeur. Slagvaardig ging ze van start. ,,Aan het einde van 2022 deed zich een kans voor om VacuHandy over te nemen, een bedrijf gespecialiseerd in vacuümheffers. In januari 2024 hebben we de eerste vacuümheffer online gelanceerd. Een succes.”

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Wat begon met de verkoop van hijsgereedschappen breidde steeds meer uit naar de verkoop van kraansystemen en een totaaloplossing voor klanten. ,,Het assortiment en zo ook de vraag van de klant veranderde door de jaren heen enorm. In relatief korte tijd groeiden we uit onze jas.”

Maikel van Rooij, de partner van Terry Lavrijsen, is de huidige COO (operationeel directeur). ,,In 2013 zijn we begonnen met de online verkoop van hijs – en hefmiddelen”, legt hij uit. ,,Als een van de eersten in deze branche. Met elf webshops door heel Europa zijn we inmiddels uitgegroeid tot een grote speler op de hijswereldmarkt. De verkoop en het onderhoud van kraansystemen vindt in Nederland en Vlaanderen plaats.

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Het begon met timmermansopleiding

Van Rooij rolde langzaam het bedrijf in en kijkt tegenwoordig als eindverantwoordelijke voor de operatie naar de (middel)lange termijn. Hij weet als geen ander hoe de vork in de steel zit. Zelf volgde hij een timmermansopleiding. ,,Een mooi vak, maar niets voor mij”, vertelt hij.

,,Op mijn twaalfde werkte in vakanties en zaterdagen bij Cees. Toen ik zestien was vroeg ik aan hem of hij een vaste baan voor mij had. Ik werkte daarna op verschillende afdelingen waaronder het magazijn en de werkplaats. In 2011 kregen Terry en ik een relatie. We zijn inmiddels ouders van drie dochters die naast het bedrijf ook de volle aandacht krijgen. Als de kinderen in bed liggen, komt de laptop weer tevoorschijn.”

Als de drukte van de verhuizing binnen enkele weken voorbij is, staat het volgende project alweer op de rol. ,,We richten ons op nieuwe werkprocedures en de mogelijkheden om de omzet te verhogen. In ons nieuwe pand komt alles samen wat leidt tot een efficiëntere werkomgeving.”

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Focus op innovatie en kwaliteit

Met een focus op innovatie en kwaliteit blijft Mitari continu nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Van Rooij: ,,Zo kunnen we onze klanten altijd voorzien van de beste en veiligste hijs- en hefoplossingen, afgestemd op hun specifieke behoeften. Zeker nu we ruim in ons jasje zitten met een vloeroppervlak van ruim 11.000 palletplaatsen. Daar kunnen we nog een deel van verhuren. Het werk houdt bij ons nooit op, maar we kunnen het aan.”