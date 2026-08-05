Maak kennis met de nieuwste ‘collega’ van De Rode Winkel: een sociale robot die je helpt zoeken naar de juiste spijkerbroek. De stalen assistent selecteert modellen op maat, pasvorm en kleur en checkt razendsnel de voorraad. Maar verzekert Daan Broekman, hij/zij/het vervángt geen verkopers. „Uiteindelijk draait het bij ons gewoon om persoonlijke service.”

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Tussen de duizenden spijkerbroeken staat vanaf september ineens een nieuwe collega die zelf geen broek kan opvouwen, maar wel razendsnel door maten, modellen en voorraad zoekt. Twee maanden lang draait de sociale robot mee in De Rode Winkel in Utrecht-centrum.

De proef is onderdeel van onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam naar robots in serviceberoepen.



Voor fashionondernemer Daan Broekman is het vooral een gratis kijkje in de keuken van de winkel van morgen. Wat er na de twee testmaanden gebeurt, is nog niet duidelijk. De robot wordt ook op andere locaties getest.

“ Eigenlijk is het een stukje filtering in het zoekproces ” Daan Broekman De Rode Winkel Utrecht

Robot maakt voorselectie voor verkoper

De robot moet bezoekers om te beginnen wegwijs maken in de winkel. Wie bijvoorbeeld een damesjeans zoekt, kan vragen waar die ligt. Daarnaast wordt de robot getraind om gerichter advies te geven. „Als iemand zegt: ik zoek een straight fit, donkerblauw en in deze maat, dan zal de robot een aantal suggesties doen”, legt Broekman uit. Zelf een broek uit de jeanswand halen kan de machine niet. Daarvoor is een medewerker nodig.



Broekman vergelijkt het met zoeken in een webshop. Als klant voer je je voorkeuren in en krijg je een selectie passende producten. „Eigenlijk is het een stukje filtering in het zoekproces.”



Dat is relevant in een winkel waar ongeveer 80 procent van de klanten voor een spijkerbroek komt. De Rode Winkel heeft naar eigen zeggen bijna 10.000 broeken op voorraad. Toch blijft passen noodzakelijk. „Een spijkerbroek wordt nog altijd met de hand gemaakt. Lengtes en breedtes kunnen daardoor verschillen. Bij de paskamer heb je dus passend advies nodig.”



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‘Een robot neemt niemands vak over’

Persoonlijke service en vakkennis zijn al sinds 1837 het handelsmerk van het familiebedrijf. De robot moet medewerkers dan ook niet vervangen, maar juist slimmer ondersteunen. „Een robot neemt niet iemands vak over. Dat kan gewoon niet. Uiteindelijk draait het bij ons om persoonlijke service.”

Routinematige stappen kunnen volgens Broekman wel worden geautomatiseerd, zodat medewerkers sneller bij het echte advies uitkomen. „Uiteindelijk gaat het erom dat de service verbeterd wordt.”



De robot kan daarbij informatie uit de voorraad gebruiken die een verkoper niet allemaal uit het hoofd kent. Bij een specifieke herenmaat bijvoorbeeld, zijn soms maar een paar broeken beschikbaar. „Die robot kan dat lezen in de data. Een medewerker moet het uit ervaring weten.” Zo kan de machine ook ervaren verkopers wijzen op een model waaraan zij niet meteen dachten.

Binnenkort in De Rode Winkel in Utrecht: de sociale robot. Foto: eigen foto

Volgens Daan Broekman verzamelt de robot geen klantgegevens. „Nee, hij wordt alleen gebruikt om klanten in de winkel te helpen en door te verwijzen naar een medewerker.”

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“ We willen met elkaar kijken: wat kunnen wij hieruit halen? ” Daan Broekman De Rode Winkel Utrecht

G-Star maakt jeanspak voor op maat

De Rode Winkel werd ongeveer twee jaar geleden gevraagd mee te doen aan het onderzoek. Het familiebedrijf zag dat meteen zitten. Ook het winkelteam staat open voor de proef. „We willen met elkaar kijken: wat kunnen wij hieruit halen?”

Om de robot bij de winkel te laten passen, maakte het Nederlandse jeansmerk G-Star een volledig denimpak op maat. De machine ging daarvoor naar het atelier van het merk in Amsterdam. „Het heeft daar echt een jeanssuit aangemeten gekregen”, vertelt de mode-ondernemer. „Zo wordt het onderdeel van het team. Dat is wel echt fantastisch.”

Móet je zien: Revolutie Robotica Toekomsthistoricus Aragorn Meulendijks reist af naar Shenzhen, het Silicon Valley van China, om te ontdekken hoe snel de roboticarevolutie werkelijk gaat. Aflevering 1 van de BusinessWise-videoserie Revolutie Robotica is hieronder te bekijken, dit is de link naar alle afleveringen.