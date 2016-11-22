Mkb'ers missen contact met bank

Banken kunnen vanwege de digitalisering met minder personeel toe, zeggen ze, en ze ontslaan hun mensen bij bosjes, meldt het AD. Op sommige plekken begint het te schuren: kleinere ondernemers voelen zich niet meer goed geholpen. Ze missen het contact met de bank, zeggen ze.

Een kredietaanvraag van een kleine ondernemer heeft tegenwoordig wel wat weg van het gevreesde moment in elke Wie is de Mol-aflevering: het moment dat de deelnemers middels een rood of een groen scherm zien of ze door zijn naar de volgende ronde. Met dat verschil, zegt een woordvoerster van MKB-Nederland, dat de ondernemers ook een oranje scherm kunnen krijgen.

Mkb'ers vullen wat cijfers in op een digitaal schermpje en zien of de bank hen krediet verleent. Er komt geen kopje koffie meer aan te pas. ,,Er is een stuk dienstverlening aan de voorkant weggesneden", zegt de woordvoerster. ,,Dat is absoluut een gemis."

Het is een gevolg van de afslankingskuur die banken de laatste jaren ondergaan. Door digitalisering is er minder personeel nodig, aldus de banken. Klanten regelen steeds meer zaken online, zonder dat daar een medewerker voor nodig is. Vorige week nog kondigde ABN Amro het ontslag van 1.500 personeelsleden aan.

Maar op sommige plekken begint dat dus pijn te doen, bijvoorbeeld bij winkeliers. ,,Een bank moet de totaliteit van een plan beoordelen", zegt Peter Wolfsen, bedrijfsadviseur bij InRetail. ,,Cijfers zijn een onderdeel daarvan. Maar de vraag wie een ondernemer precies is, en wat voor plan hij heeft, is net zo goed een onderdeel. Partijen moeten elkaar soms ook gewoon in de ogen kijken. Dat gebeurt nu niet meer."

Harold Benink, hoogleraar Bankwezen in Tilburg, kent de klachten van mkb-ondernemers. ,,De vraag is of de digitalisering op dit vlak niet te ver is doorgeschoten. Het kost veel tijd om door de jaarrekening van een mkb-bedrijf heen te gaan, daar is nu geen mankracht genoeg voor."

Het is natuurlijk ook een financiële afweging van de bank: het zijn relatief kleine leningen waaraan niet superveel te verdienen valt. Op zich logisch, zegt Wolfsen, maar bijkomend nadeel is dat de band tussen financier en mkb'er minder hecht is dan voorheen. Wanneer er eens een probleem is, ontbreken korte lijntjes en wederzijds begrip. ,,Mkb-bedrijven zijn heel belangrijk voor de economie. Ook zij verdienen aandacht van de banken."

Een woordvoerder van ABN Amro meldt dat de digitalisering van het aanvraagproces voor kredieten er juist is gekomen op verzoek van veel klanten. ,,Het bespaart ook voor hen veel kosten. Een adviestraject zoals dat er voorheen was, is kostbaar." Ondernemers die toch liever een persoonlijk gesprek willen, zijn volgens hem altijd welkom.