SuperBra, de lingerieketen met winkels in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, neemt het stokje over van lingeriespeciaalzaak Naron.

Na 28 jaar besloten de zussen Nathalie en Sharon Richheimer begin dit jaar dat het mooi was geweest. De deuren van hun winkel in Breda gingen definitief dicht en de ondernemende zussen stopten ook met de webshop.

De fysieke winkel zal niet heropenen, maar SuperBra verwelkomt alle Naron-klanten in de drie winkels en webshop. Via naron.nl en de vertrouwde socialmediakanalen zal SuperBra de klanten van het Bredase bedrijf de komende periode ontvangen.



We hadden dezelfde doelgroep, hetzelfde aanbod en dezelfde focus op voornamelijk grote cupmaten Nathalie Richheimer Naron

Gedeelde missie SuperBra en Naron

Naron was jarenlang een begrip voor vrouwen met een grotere cupmaat. Net als SuperBra werkte de winkel met persoonlijke passessies, deskundig maatadvies en een brede maatrange – zowel qua omvangsmaat als cupmaat.

„Als Naron ergens bij past, dan is het bij SuperBra,” aldus Nathalie. „We hadden dezelfde doelgroep, hetzelfde aanbod en dezelfde focus op voornamelijk grote cupmaten. Dus hoe mooi is het dat het op deze manier kan doorgaan? We zijn blij dat we Naron op zo’n mooie manier kunnen afsluiten.”

We voelen ons vereerd dat we het vertrouwen krijgen van Nathalie en Sharon Floor van de Pavert SuperBra

SuperBra-oprichter Floor van de Pavert: „We voelen ons vereerd dat we het vertrouwen krijgen van Nathalie en Sharon. We delen hun visie dat een perfect passende BH niet zomaar een kledingstuk is, het is iets dat je lichaam ondersteunt én je zelfvertrouwen versterkt.”



Nathalie en Sharon Richheimer ondertekenen samen met de nieuwe eigenaar Floor van de Pavert (midden) het overnamecontract. Foto: SuperBra

Lingerie-advies van cup A tot Q

Bij SuperBra draait alles om lingerie die wél lekker zit. In de winkels krijg je persoonlijk advies van zogenaamde ervaren SuperBrafitters, zonder meetlint – precies zoals veel Naronklanten gewend zijn.

Met meer dan 130 BH-maten op voorraad, van cup A tot en met Q en omvangsmaten van 60 tot en met 105, biedt de keten naar eigen zeggen de grootste maatrange én de grootste keuze in de Benelux.

