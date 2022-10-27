Muzieklabel UMG verdient goed aan bands als BTS en BLACKPINK

Muzieklabel Universal Music Group (UMG) heeft in het derde kwartaal meer geld binnengehaald met streaming- en abonneediensten. Ook werd er meer digitale muziek verkocht en geld verdiend aan licenties. De verkopen van fysieke muziekdragers als cd's en elpees liepen terug. Tot de bestverkopende artiesten van UMG behoorden de Zuid-Koreaanse boyband BTS en meidenband BLACKPINK uit hetzelfde land.

De omzet van UMG ging in de maanden juli, augustus en september met haast een kwart omhoog tot 2,7 miljard euro. Een flink deel van die stijging had te maken met wisselkoerseffecten. De euro zakte de afgelopen maanden weg ten opzichte van onder meer de Amerikaanse dollar, waardoor verdiensten in die munteenheid meer waard waren voor UMG. Zonder die effecten ging de omzet met meer dan 13 procent omhoog in vergelijking met een jaar eerder.

De bedrijfswinst steeg met meer dan een kwart. Die winst, waarin zaken als belastingen, rentebetalingen en afschrijvingen nog niet zijn verwerkt, kwam uit op 539 miljoen euro. "Meer dan ooit bieden we een diverse en groeiende reeks zakelijke en creatieve mogelijkheden aan onze artiesten en songwriters", verklaart topman Lucian Grainge van UMG in een toelichting. Volgens hem weet UMG steeds beter hoe het geld moet verdienen aan muziek en gerelateerde producten. Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde UMG en zijn artiesten verdienen daardoor "aan meer bronnen dan ooit".