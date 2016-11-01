Na Pastafiets nu ook Pastazaak

Lees verder onder de advertentie

Het stel Steffen Hummel (31) en Nathalie Dirksen (28) had al sinds 2015 een pastafiets. Daarmee gingen ze naar feesten en partijen om er pasta te bereiden. Momenteel zijn de twee bezig met klussen in het pand aan de Asselsestraat 130a, op de hoek naast kledingreparatie de Schaar, waar ze een winkel vol met pasta willen starten.

Droom

Stiekem was het vanaf het begin al een droom van ze om uit te breiden met een winkel. ,,Maar dat het allemaal zo snel zou gaan, dat hadden we niet verwacht, we zijn pas iets meer dan een jaar bezig'', concludeert Nathalie.

Anders dan anders

,,Het gaat eigenlijk zo goed dat we sinds een tijdje ook al bezig zijn met catering. We verzorgen zo hele buffetten. Je merkt toch dat het 'iets anders is dan anders'. Mensen zijn altijd verbaasd dat we alles vers bereiden, ik denk dat het mede daardoor zo'n succes is.''

Baan

Beide ondernemers hadden tot kort geleden nog een fulltime baan ernaast. ,,Op zondag waren we helemaal uitgeteld, want naast ons werk hadden we dus veel aanvragen voor de Pastafiets. En dan moet je dus maandag weer 'gewoon' werken. Ik heb ontslag genomen. Dit betekent dat ik me fulltime ga inzetten voor de Pastazaak. Steffen blijft wel werken en kan dan na zijn werk meehelpen.''

Workshops

Behalve verse pasta verkopen in de winkel, zijn ze nog meer van plan. ,,We blijven uiteraard doorgaan met het verzorgen van catering en we gaan daarnaast ook workshops geven.'' Voorlopig is het plan om niet elke dag open te zijn. Nathalie: ,,We beginnen met woensdag tot en met zaterdag. Op de doordeweekse dagen zijn we open vanaf 16.00 uur. Op zaterdag de hele dag. En de workshops geven we ook op dagen dat we niet echt geopend zijn.''

Opbouwen

De twee zijn nog wel even druk met klussen. ,,We moeten alles vanaf het begin opbouwen'', zegt Nathalie. ,,Er komt een groot gasfornuis, een koeling en ook een grote lange tafel waar we de workshops gaan geven. De zaak zal een beetje een industriële uitstraling krijgen, met de vloer van beton en de meubels van hout. Het plan is om op vrijdag 2 december voor het publiek open te gaan.''

