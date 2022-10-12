NS verwacht langere periode van verliezen na loonkostenstijging

Nederlandse Spoorwegen (NS) houden door kostenstijgingen voor onder andere salarissen rekening met een langere periode van verliezen. Het ov-bedrijf zal daarmee verder interen op het eigen vermogen van circa 2,5 miljard euro, meldt een woordvoerder. NS kan de meest gangbare treinkaartjes niet onbeperkt in prijs verhogen omdat hierover afspraken met de overheid zijn gemaakt.

Vakbondsleden stemden dinsdag in met een nieuwe cao voor personeel, dat daarmee een structurele loonsverhoging van gemiddeld ruim 9 procent krijgt. Ook komt er een vorm van compensatie voor de hoge inflatie en gaan de laagste lonen bij de spoorwegmaatschappij omhoog naar 14 euro per uur.

"We zullen verder interen op het eigen vermogen. Ook accepteren we dat NS mogelijk langer verlieslatend zal zijn", antwoordt een woordvoerder op de vraag hoe NS die hogere kosten opvangt.

Nieuwe tarieven

NS is nog bezig met het bepalen van de nieuwe tarieven van treinkaartjes. In het vaststellen van de prijzen voor de vaakst verkochte treinkaartjes of abonnementen is NS aan afspraken gebonden die zijn gemaakt rond de concessie om te mogen rijden op het hoofdrailnet. De prijzen volgen daar in grote lijnen de inflatie. Buiten die "beschermde producten" zijn er ook tickets waarbij de NS vrijer is in het bepalen van de prijs, zoals kaartjes voor de 1e klas.

"Maar we beseffen ook dat drastische prijsverhogingen niet helpen om mensen terug in de trein te krijgen", legt een woordvoerder uit. Hij benadrukt dat er nog een besluit genomen moet worden over de nieuwe ticketprijzen en NS daarover nu in gesprek is met reizigersorganisaties. "Daar wil ik nu alle ruimte aan geven. Ik kan nog niet vooruitlopen op de tarieven."

Reizigersafname

NS was zonder overheidssteun nog zwaar verlieslatend in de eerste helft van het jaar. Naast kostenstijgingen en personeelstekorten heeft het bedrijf ook nog altijd last van lagere reizigersaantallen. Vergeleken met de periode voor de coronapandemie pakken zo'n 20 procent minder reizigers de trein.