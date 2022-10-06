NVM maakt duidelijk of gekte op woningmarkt al dan niet afneemt

Makelaarsvereniging NVM maakt later op donderdag nieuwe cijfers over de huizenprijzen bekend. Uit de cijfers over het derde kwartaal wordt dan ook duidelijk wat de impact is van de hoge inflatie, de gestegen hypotheekrente en een groeiend aanbod aan woningen.

Eerder dit jaar merkte de makelaarsvereniging al dat er sprake is van een kentering op de markt. Zo nam het aantal huizen dat te koop stond toe en zwakte de prijsstijging af. Die ontwikkelingen maken het volgens makelaars wat makkelijker voor woningzoekers om een huis te bemachtigen. Daartegenover zorgt de stijgende hypotheekrente ervoor dat er minder kan worden geleend.

Ondanks dat het huizenaanbod toeneemt is de situatie op de woningmarkt nog altijd krap. De NVM riep het kabinet voorafgaand aan Prinsjesdag nog op om met vooruitstrevende woonplannen en creatieve oplossingen te komen om het woningtekort zo snel mogelijk op te lossen.