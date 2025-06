'Ondernemen in Gouda? Heeeurlijk!'

'Het is hier heeeurlijk!' Lizette van Eijk is één van de nieuwe Goudse ondernemers die, ondanks sombere berichten over leegloop in winkelgebieden, een zaak opent in de binnenstad. Dat schrijft het AD.

De leegstand in winkelgebieden door het omvallen van grote ketens en toenemende verkoop via internet is Gouda niet voorbijgegaan. Toch vestigen zich veel nieuwe ondernemers in de Goudse binnenstad, die er tegen de stroom in nog wel brood in zien en recent enthousiast een zaak openden.

Het AD Groene Hart zocht er zeven op en vroeg hen waarom ze voor Gouda hebben gekozen en hoe het ze (economisch) vergaat.

'Rotterdam, Amsterdam, Gouda...' Als wordt gevraagd welke stad in dit rijtje niet thuishoort, zullen velen 'Gouda' noemen vanwege de veel kleinere omvang. Maar feit is dat de drie steden allemaal een vestiging van de biologische snackbar Pomms' hebben en dat eigenaar Niels Tijthoff Gouda helemaal geen vreemde eend in de bijt vindt.

Kans van slagen,,We hebben na Rotterdam bewust voor Gouda gekozen, omdat deze stad een graadmeter is voor veel ondernemers. Als Gouwenaars enthousiast reageren op je concept, heb je ook elders grote kans van slagen.''

Vrijwel naast Albert Heijn aan de Markt is sinds enkele weken wereldsupermarkt S&P Vers gevestigd. Hier zijn producten uit alle windstreken te koop. De winkel is van de Iraniërs Sirwan Rostami en Pouya Azizi. Sirwan had al bij een soortgelijke supermarkt in Utrecht gewerkt en met een eigen zaak in Gouda is zijn grote droom in vervulling gegaan.

,,Ik zit hier op een toplocatie. Wel met bijbehorende hoge huur. Die zou ik alleen niet kunnen opbrengen, maar samen met Pouya kan het gelukkig wel. We hebben voor Gouda gekozen vanwege de mooie binnenstad en de goede bereikbaarheid vanuit onze woonplaatsen Rotterdam en Utrecht.''

VerstandigIs het wel verstandig vrijwel naast een Albert Heijn te gaan zitten met een supermarkt? De twee Iraniërs maken zich er geen zorgen om. ,,We trekken een heel ander publiek. Ons assortiment wijkt voor 80 procent af van dat van de AH.''

De 19-jarige Jitse Ouweneel van vinylwinkel Rock Maniac Records aan de Korte Groenendaal heeft recent ook naar het pand van S&P gekeken, toen het nog te huur stond. ,,Maar de prijzen aan de Markt zijn voor mij niet op te brengen. Toch ben ik al op zoek naar een groter pand in Gouda.''

Dat is op zich opmerkelijk, omdat hij nog geen jaar geleden zijn winkel in elpees en singles heeft geopend. ,,Het gaat goed hier in Gouda en ik wil ook platenspelers, audio-apparatuur en cd's gaan verkopen. Daarvoor heb ik meer ruimte nodig.''

Veel Goudse lekkerbekken hebben de nieuwe winkel Olala Chocola aan de Zeugstraat al ontdekt. Eigenaren zijn Alwin en Joke Mouthaan uit Nieuw-Lekkerland, voor wie het de eerste eigen winkel is. ,,Heel spannend dus, maar we hebben het idee dat Gouwenaars het leuk vinden dat we er zijn.''

GewaarschuwdAlwin Mouthaan probeert zelf ook het Gouda-gevoel in zijn winkel te brengen door 'Gouda'-chocoladehuisjes te maken. En tijdens het bezoek van de krant is hij druk bezig met het maken van molens van chocola. ,,We zijn in Gouda terechtgekomen, omdat we zochten naar een historische binnenstad die vanuit onze woonplaats goed bereikbaar is.''

Het idee van moeder-van-drie Sanneke Oskam voor conceptstore Kersvers aan de Lange Groenendaal kwam voort uit persoonlijk gemis in Gouda aan een winkel, die zich specifiek richt op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar. In haar royale pand heeft ze inmiddels veertig plekken verhuurd aan jonge ondernemers die producten voor de genoemde doelgroep willen verkopen. Het aanbod varieert van kinderkleding en woonaccessoires tot boeken en sieraden voor moeders en dochters. Sanneke; ,,Ik was door sommige winkeliers en andere Gouwenaars vooraf gewaarschuwd dat het lastig zou worden met dit concept, maar die vrees is gelukkig ongegrond gebleken.''

HorecaBij de entree van de Kleiweg, de hoofdwinkelstraat van Gouda, opende recent Barista Café. Het is de eerste horeca op deze plek, die onlangs is heringericht. Bedrijfsleider Roy Mossink vindt het een mooie locatie, nu de opknapbeurt is afgerond. ,,Het zou wel - om een rommelig beeld te voorkomen - mooi zijn als iedereen zijn fiets in de stallingen plaatst. En ik hoop dat hier binnenkort nog meer horeca komt, want dan wordt dit gebied nog aantrekkelijker voor een bezoek.''

Lizette van Eijk voelt zich met haar Hollandse café 'Heeeurlijk' aan de Wijdstraat als een vis in het water in de Goudse binnenstad. ,,Ik heb van alles gedaan, variërend van toiletjuffrouw tot medewerkster bij een benzinestation. Een eigen café waar je lekker kunt meezingen met Nederlandstalige muziek was mijn grote wens en die is nu uitgekomen. Het is meteen al druk, dus ik denk dat ik een goede zet heb gedaan.''

De naam van het café had ze al lang geleden bedacht. ,,Die past bij mij, want op veel vragen zeg ik altijd 'Heeeurlijk'!''