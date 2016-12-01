Ondernemers Oosterbeek willen heffing op reclame

Als het plan van zes ondernemers slaagt, dan krijgt Oosterbeek reclamebelasting. "Van de 90 ondernemers in het 'belastbare winkelgebied' is driekwart postief", zegt Thijs de Bruijn, manager van de Albert Heijn in De Gelderlander.

De initiatiefnemers hebben Ondernemend Oosterbeek in de steigers gezet. Deze stichting in oprichting kan direct aan de slag als de gemeenteraad instemt met de reclamebelasting. Ook is er al een conceptbegroting met activiteiten waaraan Ondernemend Oosterbeek het eerste jaar geld wil spenderen. Ondernemend Oosterbeek is van plan activiteiten te ontplooien die het dorp op de kaart zetten. Denk daarbij aan de sinterklaasintocht en de kerstmarkt, maar ook aan een foodtruckfestival en een schaatsbaan op het Raadhuisplein.

"Maar we zijn géén activiteitenclubje", zegt De Bruijn, voorlopig voorzitter van Ondernemend Oosterbeek. De stichting wil zich nadrukkelijk ook bekommeren om zaken als veiligheid van ondernemers en het publiek, een betere inrichting van het centrum met meer parkeerplaatsen en meer fietsenrekken en een betere samenwerking tijdens evenementen.

Ondernemend Oosterbeek heeft zo veel mogelijk voorbereid, zodat er bij een positief raadsbesluit geen tijd verloren gaat. "Het mooist zou zijn als we in februari, maart kunnen beginnen, dan pakken we het hele seizoen nog mee", aldus De Bruijn.

Enkele belangrijke vragen zijn nog niet beantwoord. Wordt de reclamebelasting verplicht? Hoe hoog wordt de bijdrage? Betaalt iedereen hetzelfde bedrag? "We gaan nu nog uit van hetzelfde bedrag voor iedereen, maar differentiatie is zeker een optie. Maar hoe doe je dat?" Over de hoogte van de reclamebelasting denkt De Bruijn aan een bedrag tussen de 200 en 500 euro.

Presentatie

Ondernemend Oosterbeek heeft onlangs een presentatie gegeven over het reclamebelastingplan aan de raadscommissie Bedrijvigheid. De Bruijn vond de raadsleden 'opvallend neutraal'. "Niet negatief en niet positief. De volgende stap is dat we met alle fracties gaan praten over de belasting." De initiatiefnemers hebben met opzet de gemeente betrokken bij het plan. Ondernemers kunnen onderling een bijdrage regelen, maar de betrokkenheid van de gemeente, die ook de inning van de reclamebelasting kan doen, geeft het initiatief meer gewicht, aldus de voorzitter.

Oosterbeek had een slapende ondernemersvereniging. Toen vorig jaar de Utrechtseweg zes weken op de schop ging, bedachten enkele ondernemers Oosterbreak, een winkelactie om op ludieke wijze het leed te verzachten. Het werd een succes; 10.000 verkochte spaarkaarten en 300 man bij de prijsuitreiking. Zonde om hierna te stoppen, vonden de ondernemers. Ze bedachten Ondernemend Oosterbeek en belegden een bijeenkomst in Hartenstein. 40 ondernemers waren aanwezig en droegen tientallen ideeën aan.